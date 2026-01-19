El Abierto de Australia ya comenzó y se disputa del 17 de enero hasta el 1 de febrero. Los mejores tenistas del mundo dirán presente en Melbourne, el primer Grand Slam de la temporada.

Jannik Sinner es el bicampeón del Abierto de Australia y busca defender su corona, pero Carlos Alcaraz es el número uno del mundo e intentará coronarse por primera vez en Melbourne. Novak Djokovic también está presente, aunque ya no tiene el favoritismo de antes.

¿A cuántos sets son los partidos del Abierto de Australia 2026?

Los partidos del cuadro individual masculino del Abierto de Australia se disputan al mejor de cinco sets, es decir que el primer tenista que gane tres sets se lleva el triunfo. En caso de que el encuentro llegue al 6-6 en el quinto set, se disputa un súper tiebreak a 10 puntos.

En el caso del cuadro individual femenil del Abierto de Australia, los partidos se disputan al mejor de tres sets, es decir que la primera tenista que gane dos sets obtiene la victoria. En caso de que el encuentro llegue al 6-6 en el tercer set, se disputa un súper tiebreak a 10 puntos.

En cuanto a los cuadros de dobles, tanto en el varonil como en el femenil los partidos se llevan a cabo al mejor de tres sets, y si el encuentro está empatado 6-6 en el tercer set, se define en un súper tiebreak a 10 puntos.

Los premios a los ganadores del Abierto de Australia 2026

Los campeones del cuadro individual recibirán 2,8 millones de dólares (varonil y femenil), esto equivale a un crecimiento del 19% con respecto a la ganancia de la edición pasada. En cuanto a los dobles, los ganadores recibirán aproximadamente 600 mil dólares.

En síntesis

Partidos masculinos se disputan al mejor de cinco sets; gana quien primero obtenga tres sets. En caso de igualdad 6-6 en el quinto set, se define con un súper tiebreak a 10 puntos.

Femenil y dobles juegan al mejor de tres sets, definiendo con súper tiebreak en empate.

Los ganadores del cuadro individual se llevarán un premio de 2,8 millones de dólares.

