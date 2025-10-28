¿Cuánto dinero ganó Cameron Norrie tras vencer a Carlos Alcaraz en el Master 1000 de París?

Sorpresa en el Master 1000 de París, Carlos Alcaraz cayó ante Cameron Norrie en la segunda ronda de la competición y se despidió del certamen. El británico fue superior y sorprendió al quedarse con el partido por dos sets contra uno, contra el mejor del mundo.

Con el triunfo, Norrie se aseguró poco más de 44.000 mil euros y ya lleva acumulados casi 70.000 por la victoria que había conseguido en la primera ronda del torneo.

El número uno del mundo venía de perder la final ante Jannik Sinner en el Six Kings Slam, mientras que anteriormente había disputado la Laver Cup donde fue subcampeón con el equipo de Europa y después fue campeón del Abierto de Japón.

En este torneo, Alcaraz evitó la primera ronda por ranking tras ser uno de los mejores preclasificados y es por ese motivo que comenzaba el certamen desde la segunda fase, aunque no le sirvió de mucho ya que el británico dio el batacazo en Francia.

Esta derrota es una mala noticia para Alcaraz ya que en caso de que Jannik Sinner sea campeón del torneo, volverá a recuperar el primer lugar en el ranking APT que justamente había perdido tras caer en la final del Abierto de Estados Unidos hace unas semanas atrás.

El camino de Norrie hasta el momento

En la primera ronda, Cameron Norrie había vencido el argentino Sebastián Baez en dos sets: 6-3 y 6-4 y ahora dejó atrás al mejor del mundo. Si bien falta mucho, podría posicionarse como uno de los candidatos a ganar el título en París.