Carlos Alcaraz sigue con su objetivo de ganar por primera vez el Abierto de Australia. El español se coronó al menos una vez en los otros tres Grand Slams, pero el torneo en Melbourne hasta el momento es el que más dificultades le trajo en su carrera.

Publicidad

Publicidad

El Abierto de Australia comenzó el pasado 17 de enero y se disputa hasta el 1 de febrero. Carlos Alcaraz hizo su debut este domingo, día en el que derrotó sin muchos problemas a Adam Walton por 6-3, 7-6 (2) y 6-2 en la primera ronda.

Día y horario del partido ante Yannick Hafmann

Luego de superar al tenista local, ahora Carlos Alcaraz se enfrenta con Yannick Hafmann por la segunda ronda del Abierto de Australia. El español jugará contra el alemán este martes 20 de enero, aunque podría ser el miércoles en México dependiendo del horario.

Aún no está confirmado el horario del partido de Carlos Alcaraz. Si se juega en la jornada diurna de Melbourne, el encuentro será a la noche de México, pero si se programa para la jornada nocturna de Australia el mismo será a la madrugada del miércoles.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo ver el partido?

El partido de Carlos Alcaraz contra Yannick Hafmann por la segunda ronda del Abierto de Australia 2026 podrá verse en México a través de ESPN y Disney+, al igual que en Sudamérica. En España se transmite por Eurosport y en Estados Unidos por ESPN y Tennis Channel.

ver también La revelación de Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia: “Debe terminar”

México : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ Centroamérica : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ Sudamérica : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ España : Eurosport

: Eurosport Estados Unidos: ESPN y Tennis Channel

¿Contra quién jugaría Carlos Alcaraz en caso de avanzar?

Si Carlos Alcaraz vence a Yannick Hafmann, que es lo más factible, el número uno del mundo se enfrentaría en la tercera ronda del Abierto de Australia contra el ganador del duelo entre Corentin Moutet y Michael Zheng.

Publicidad

Publicidad

En síntesis