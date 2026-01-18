Carlos Alcaraz realizó con éxito su debut en el Abierto de Australia este sábado, tras derrotar a Adam Walton en sets corridos por 6-3, 7-6 (2) y 6-2. Esta victoria marcó el rumbo hacia el título grande que aún no ha conseguido el español y el inicio de una nueva etapa, en la que ya no cuenta con Juan Carlos Ferrero como entrenador y será liderado por Samuel López.

Carlitos rompió el silencio sobre las razones por las cuales decidió terminar el vínculo deportivo con el entrenador con el que creció y se transformó en el mejor del mundo, pero fue muy claro con sus palabras. Para Alcaraz nada ha cambiado, simplemente fue una decisión que se tomó en equipo buscando lo mejor para todos y que la estructura se mantiene, exceptuando la salida de Ferrero.

La despedida de Carlos Alcaraz a Juan Carlos Ferrero

“Con Juan Carlos decidimos hacerlo. Simplemente tengo mucha confianza en el equipo que tengo ahora mismo. Los entrenamientos han ido muy bien. Me siento muy bien. Estoy muy emocionado por empezar el torneo con el equipo que tengo ahora. Es algo que simplemente decidimos. Creo que es un capítulo de la vida, un momento que debe terminar. Lo decidimos así“, comentó Alcaraz ante la prensa.

Carlos Alcaraz y Carlos Ferrero decidieron separar sus caminos. (GETTY IMAGES)

Y a su vez agregó: “Debo decir que estoy muy agradecido por estos siete años que he estado con Juan Carlos. Aprendí mucho. Probablemente gracias a él soy el jugador que soy ahora. Pero internamente decidimos esto. Cerramos este capítulo de mutuo acuerdo. Como dije, seguimos siendo amigos y tenemos una buena relación. Pero simplemente decidimos esto. Tengo el mismo equipo que el año pasado. Solo falta un miembro. Pero el resto del equipo, todos iguales”.

Alcaraz y Ferrero le devolvieron la gloria al tenis español luego de la era dorada de Rafael Nadal. Juntos, consiguieron 24 títulos, con seis Grand Slams incluidos. Juan Carlos se unió a Carlos cuando este tenía apenas 15 años y desde entonces fueron construyendo un camino que hoy tiene al murciano como una de las caras del deporte con apenas 23 años.

