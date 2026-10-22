Toluca llegó a su quinto partido sin ganar en la Liga MX y se encuentra en una crisis impensada en el ciclo de Antonio Mohamed.

Toluca llegó a su quinto partido sin conocer la victoria en la Liga MX. Es una racha negativa desconocida para lo que es el ciclo de Antonio Mohamed en el conjunto escarlata, el cual ha sido de los más exitosos en la historia del futbol mexicano. Pero a todos en algún momento les llega un mal momento.

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Toluca igualó 2-2 con Xolos este miércoles y quedó 4° en la clasificación del Apertura 2026. Los Diablos Rojos aún se mantienen cómodos en el top8 de la tabla, pero el equipo tiene que volver a ganar y es por eso que Antonio Mohamed le envió un mensaje a la afición.

“Hace unos meses todo era color de rosa acá y es fácil apoyar en esos momentos. Yo creo que ahora es cuando el equipo necesita ese extra de la afición cuando las cosas no salen bien, cuando no ganas tiene que salir el jugador número doce y hacer sacar lo mejor del equipo, porque saben que el equipo lo tiene“, dijo el DT en conferencia de prensa.

“Asumimos lo que está pasando. El mensaje nuestro hacia la gente es ese, somos los mismos que ganamos los seis títulos, el único que ganó el sextete en el Futbol Mexicano, después de salir campeón hubo un pico altísimo de adrenalina y hoy estamos en un nivel bajo individual el cual repercute en el equipo”, agregó Antonio Mohamed.

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😈⚽️🐕 Estas son las palabras del entrenador Antonio Mohamed del Toluca y del auxiliar técnico de Tijuana, Sergio Almaguer, después del empate en el estadio Nemesio Diez. 📹 @PepeNader https://t.co/7qmxc5D2AL — Entre Diablos (@EntreDiablosCDT) October 22, 2026

El Turco manifestó que la clave es recuperar la solidez como equipo: “Tenemos que hacer más goles, tenemos que evitar que nos hagan goles, lo que tenemos que recuperar es esa solidez que nos hizo ganar, no la estamos teniendo y es un tema colectivo general y aunado a que estamos errando goles importantes, creo que nos está llevando a tener esta racha negativa en la cual nosotros necesitamos el apoyo de la gente”.

El próximo partido de Toluca

En esta serie de cinco partidos sin ganar, Toluca empató con Cruz Azul, Atlético de San Luis y Xolos y perdió tanto con Santos Laguna como con Tigres. Los Diablos Rojos se enfrentan el próximo sábado con León e intentarán cortar con esta racha negativa.

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En síntesis