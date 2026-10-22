La Inteligencia Artificial de Gemini pronosticó cómo terminará el Apertura 2026 de la Liga MX, eligió a los ocho equipos que clasificarán a la Liguilla y se animó a señalar al próximo campeón del futbol mexicano.

Falta cada vez menos para conocer a los ocho equipos que clasificarán a la Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Con las jornadas 12 y 13 ya disputadas, los clubes afrontan la recta final de la fase regular y cada resultado puede ser determinante para definir quiénes pelearán por el título.

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Por ahora, el máximo candidato al campeonato es el Club América de Guillermo Almada. Las Águilas suman ocho victorias, tres empates y una sola derrota en los 12 partidos que disputaron. Además, tienen un encuentro pendiente y son líderes con cuatro puntos de ventaja sobre sus principales perseguidores, Cruz Azul y Chivas.

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Ante este panorama, en Bolavip le preguntamos a la Inteligencia Artificial de Gemini cuáles serán los ocho equipos clasificados a la Liguilla y, además, qué club se consagrará campeón del Apertura 2026. La IA analizó el presente de los equipos y se animó a pronosticar cómo podría terminar el campeonato mexicano.

La IA predijo a los ocho clasificados a la Liguilla y al campeón del Apertura 2026

De acuerdo con la predicción de Gemini, estos serán los ocho equipos que conseguirán su boleto directo a la Liguilla:

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Club América: “Clasificado seguro y amarra el liderato”. Cruz Azul: “Trae buena vibra y cerrará fuerte en el podio”. Chivas: “Mantendrá la constancia para quedarse en el top 3”. Monterrey: “Con su partido pendiente y el plantel que tiene, apretará el acelerador y se meterá al top 4”. Toluca: “Su poder ofensivo le dará los puntos necesarios para amarrar boleto sin problemas”. Santos Laguna: “El caballo negro de la recta final. Viene con una racha brutal de victorias consecutivas que los meterá directo a Liguilla desplazando a los de arriba”. León: “El triunfo 2-0 ante Tigres fue un golpe de autoridad que les dará impulso para cerrar entre los ocho”. Tijuana (Xolos): “Tienen un partido pendiente y mejor tendencia que Atlas y Querétaro. Superarán a Querétaro, que viene en caída con dos derrotas al hilo, y al Atlas, que trae diferencia de goles negativa y calendario pesado”.

¿Quiénes jugarán la Gran Final?

Gemini pronosticó que la final del Apertura 2026 enfrentará al Club América y Cruz Azul. Sobre el camino de las Águilas, la IA señaló: “Su profundidad de banca y temible ataque los posicionan para superar los Cuartos y Semis sin ser frenados”.

En cuanto a Cruz Azul, destacó: “Muestra el equilibrio táctico ideal para los mata-mata de Liguilla. Sabe cerrar partidos de visita, como el 2-1 a Pachuca en la J13, y evitar sorpresas”.

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¿Quién será el campeón del Apertura 2026?

Para Gemini, el gran ganador del torneo será el Club América de Guillermo Almada. La inteligencia artificial destacó tres factores que podrían llevar a las Águilas a levantar el título.

Poderío ofensivo: “Tienen un promedio de 2.6 goles por partido y una diferencia de +16. En Liguilla, cuando las eliminatorias se cierran, la capacidad de liquidar una serie en 15 minutos, como el 5-2 a Atlas, es determinante”.

Profundidad de plantilla: “En un cierre de torneo de cuatro jornadas más la Liguilla, el desgaste físico pasa factura. América cuenta con dos alineaciones titulares competitivas para dosificar”.

Regularidad: “Una sola derrota en todo el certamen. Mientras Tigres, Pachuca o Pumas tuvieron altibajos, el cuadro azulcrema no aflojó en ningún momento”.

En sintesis

América es líder del Apertura 2026 con cuatro puntos de ventaja tras 12 juegos.

del Apertura 2026 con cuatro puntos de ventaja tras 12 juegos. Gemini pronosticó a América y Cruz Azul como los clasificados para la Gran Final.

y Cruz Azul como los clasificados para la Gran Final. Club América de Guillermo Almada resultará campeón del Apertura 2026 según la IA.