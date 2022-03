La directiva del FC Barcelona está trabajando para blindar a sus jóvenes, pero hay dos con los que no encuentra solución.

Las dos joyas que Barcelona no logra renovar y podría perder

Luego de la ida de Lionel Messi y un inicio de temporada paupérrimo, parece que el sol está volviendo a salir en el Fútbol Club Barcelona. Si bien parecía que el conjunto catalán iba a necesitar de un tiempo considerado para "renacer" futbolísticamente, Xavi Hernández está realizando un trabajo espectacular y lo ha vuelto a poner sobre el mapa. La goleada 0-4 al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu fue la muestra más clara y contundente.

A pesar de que no se ha reforzado gastando cantidades absurdas de dinero como en mercados de pases anteriores, la directiva ha sido inteligente y fichó grandes jugadores por pocas sumas. Además, el exmediocampista de la Selección Española que hoy trabaja como Director Técnico le está dando muchísimo lugar a los jóvenes de la cantera, algo que le está dando resultado. Pero cuando todo parecía que era color de rosas tras la goleada en el Derby, volvieron a aparecer algunos problemas en la interna...

Problemas con la renovación de dos joyas

La directiva del Barcelona está tratando de "blindar" a dos de sus joyas: Pablo Martín Páez Gavira "Gavi" y Ronald Araújo. Ambos finalizan contrato con el club el 30 de junio del 2023, por lo que trabajan con anticipación para no permitir que se marchen como agentes libres. Sin embargo, para su mala noticia, los jóvenes han rechazado una nueva oferta por las extensiones de sus respectivos vínculos.

Ya es la tercera vez que ocurre esto, por lo que los catalanes comienzan a preocuparse por estos dos futbolistas. Si bien las propuestas han sido mejoradas progresivamente, no terminan de ser "suficientes" según el criterio del mediocampista y el defensor. En el Barca está el claro temor de que la relación se rompa con ellos, tal como sucedió con Sergi Roberto y Ousmane Dembelé. Los mencionados finalizan contrato en 3 meses y no han llegado a un acuerdo, por lo que se irían libres si no resuleven sus diferencias.

Gavi y Ronald Araújo, seguidos por muchos clubes

Lo cierto es que Pablo Gaviria y Ronald Araújo despiertan muchísimo interés en los clubes más importantes de Europa, sobre todo el español de 17 años. Se trata de dos joyas que el club no puede dejar escapar: Gavi es el futuro del mediocampo del Barcelona y ya es titular en la Selección de España; mientras que el defensa uruguayo de 23 años se ha asentado en esta temporada.