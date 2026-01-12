Es tendencia:
Real Madrid

El mensaje de Kylian Mbappé a Xabi Alonso tras su salida de Real Madrid: “Te recordaré como…”

Xabi Alonso dejó de ser el entrenador de Real Madrid y Kylian Mbappé se despidió del español tras la derrota con Barcelona.

Por Patricio Hechem

Kylian Mbappé despidió a Xabi Alonso
© Getty ImagesKylian Mbappé despidió a Xabi Alonso

La principal consecuencia de la derrota de Real Madrid ante Barcelona por la Supercopa de España se vio reflejada en la figura de Xabi Alonso. Este lunes se confirmó que el entrenador no sigue al mando del club merengue y que Álvaro Arbeloa será su reemplazante por los próximos meses.

Además de la derrota con Barcelona, un episodio entre Xabi Alonso y Kylian Mbappé tras el final del partido podría haber repercutido en el futuro del técnico. Poco tiempo después del anuncio de su salida, el delantero francés envió un mensaje en sus redes sociales.

El mensaje de Kylian Mbappé

Fue corto, pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme la confianza desde el día 1… Te recordaré como un entrenador que tenía sus ideas claras y que sabe mucho de futbol. Mucha suerte en tu próxima aventura”, escribió Kylian Mbappé en su cuenta de Instagram.

El episodio que generó polémica fue porque Xabi Alonso quiso hacerle el pasillo al Barcelona tras la victoria, pero el francés desobedeció la orden del entrenador y envió al plantel al vestidor sin realizar ese gesto hacia el campeón. Y este momento se viralizó por redes sociales.

El mensaje de Kylian Mbappé en sus redes sociales (@k.mbappe)

Lo sucedido explica que Xabi Alonso ya no mandaba en el vestidor y fue un capítulo más en su ciclo en Real Madrid. Sus problemas en la gestión del grupo comenzaron en el Clásico pasado de LaLiga en octubre, cuando el DT español decidió sustituir a Vinícius Jr y el brasileño reaccionó de mala manera.

Los números de Kylian Mbappé con Xabi Alonso

Kylian Mbappé disputó 25 partidos en Real Madrid con Xabi Alonso al mando, en los que el delantero francés convirtió 29 goles y dio 5 asistencias. Por su parte, el entrenador se despidió luego de 34 encuentros (24 victorias, 4 empates y 6 derrotas).

En síntesis

  • Álvaro Arbeloa reemplazará a Xabi Alonso tras confirmarse su salida del Real Madrid.
  • Kylian Mbappé despidió al técnico en Instagram destacando sus ideas claras y confianza.
  • El francés anotó 29 goles en 25 partidos bajo la gestión de Xabi Alonso.
