La principal consecuencia de la derrota de Real Madrid ante Barcelona por la Supercopa de España se vio reflejada en la figura de Xabi Alonso. Este lunes se confirmó que el entrenador no sigue al mando del club merengue y que Álvaro Arbeloa será su reemplazante por los próximos meses.

Publicidad

Publicidad

Además de la derrota con Barcelona, un episodio entre Xabi Alonso y Kylian Mbappé tras el final del partido podría haber repercutido en el futuro del técnico. Poco tiempo después del anuncio de su salida, el delantero francés envió un mensaje en sus redes sociales.

El mensaje de Kylian Mbappé

“Fue corto, pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme la confianza desde el día 1… Te recordaré como un entrenador que tenía sus ideas claras y que sabe mucho de futbol. Mucha suerte en tu próxima aventura”, escribió Kylian Mbappé en su cuenta de Instagram.

El episodio que generó polémica fue porque Xabi Alonso quiso hacerle el pasillo al Barcelona tras la victoria, pero el francés desobedeció la orden del entrenador y envió al plantel al vestidor sin realizar ese gesto hacia el campeón. Y este momento se viralizó por redes sociales.

Publicidad

Publicidad

El mensaje de Kylian Mbappé en sus redes sociales (@k.mbappe)

Lo sucedido explica que Xabi Alonso ya no mandaba en el vestidor y fue un capítulo más en su ciclo en Real Madrid. Sus problemas en la gestión del grupo comenzaron en el Clásico pasado de LaLiga en octubre, cuando el DT español decidió sustituir a Vinícius Jr y el brasileño reaccionó de mala manera.

ver también Confirmado: El nuevo DT de Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso

Los números de Kylian Mbappé con Xabi Alonso

Kylian Mbappé disputó 25 partidos en Real Madrid con Xabi Alonso al mando, en los que el delantero francés convirtió 29 goles y dio 5 asistencias. Por su parte, el entrenador se despidió luego de 34 encuentros (24 victorias, 4 empates y 6 derrotas).

Publicidad

Publicidad

En síntesis