La temporada 2025-26 de Manchester City inició con muchos altibajos que hicieron poner en duda el rendimiento del equipo en el actual curso. Sin embargo, en las últimas semanas, el equipo mejoró a tal punto que ya pelea el liderato de la Premier League y está entre las principales posiciones de la UEFA Champions League.

En medio de las turbulencias que tuvo que atravesar el equipo, una versión periodística que sobrevoló en tierras mancunianas fue la posible partida de Pep Guardiola al final del actual curso luego de 10 temporadas, cuando asumió a mediados de 2016.

Y esto incluye que el equipo ya tenga un reemplazo en mente. Acorde a la información de The Athletic, el actual entrenador del Chelsea, Enzo Maresca figura entre los principales perfiles que los Citizens contemplan si el español decide poner fin a su etapa en el Etihad Stadium.

La noticia, además, surge poco después de que el italiano reconociera haber vivido “las peores 48 horas” desde su llegada a la entidad de Londres, unas palabras interpretadas en Inglaterra como un mensaje de tensión hacia la directiva.

El técnico que fue formado a la sombra de Guardiola, y con pasado reciente en la estructura del City, vuelve a estar en la órbita del club que marcó su crecimiento como estratega. Recién a mediados de 2026 se conocerá la decisión del multicampeón español, pero los candidatos ya empiezan a asomar.

¿Cómo está siendo el ciclo de Pep Guardiola en Manchester City?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, Pep Guardiola lleva dirigidos hasta el momento 558 partidos en la institución, donde cosechó 394 triunfos, 79 empates y 85 derrotas, obteniendo una efectividad del 75.33%. Además, ganó 18 títulos, donde se destaca la UEFA Champions League 2022-23.

