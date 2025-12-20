El Atlético Madrid buscará este domingo saldar una deuda en la que en reiteradas ocasiones ha estado en falta: ganar a domicilio. En el primer turno de la jornada futbolera, visitará a Girona en Montilivi, por el duelo correspondiente a la fecha 17 de LaLiga de España 2025-26. El ‘Colchonero’ tendrá un desafío interesante por delante fuera de casa.

El equipo que comanda el argentino Diego Simeone intentará recuperar su lugar en el podio del campeonato, y recortarle distancias a los líderes Barcelona y Real Madrid. Luego de un inestable inicio de temporada, en este tramo del semestre ha encontrado mayor regularidad, y ahora será importante respaldar esa continuidad con resultados.

En pos de lograr el triunfo como visitante, el Atleti tendrá dos bajas sensibles: las de Josema Giménez y Clement Lenglet. Los dos zagueros centrales que habían comenzado la 25/26 como titulares, estarán fuera de la convocatoria para enfrentar al Girona este domingo. Tanto el uruguayo como el francés observarán el juego desde afuera.

Josema Giménez, el caudillo que pierde Atlético ante Girona [Foto: Getty]

En el caso de José María Giménez, el defensor charrúa presenta una lesión muscular en el tendón de la corva, en la parte posterior del muslo derecho. El famoso ‘hamstring injury’ es el que lo tiene a maltraer. Así, se quedará recuperándose de ese problema, que le hizo perderse también los anteriores cuatro partidos.

Por el lado de Clement Lenglet, el zaguero europeo viene de sufrir un esguince de alto grado del ligamento colateral medial, y tendrá un tiempo fuera de las canchas. El defensa apenas duró diez minutos en campo en el último encuentro del Atlético de Madrid, tuvo que ser sustituido y será apartado unas semanas de la actividad.

Ante las ausencias de Josema y Lenglet, sus reemplazos y los marcadores centrales titulares del ‘Colchonero’ ante Girona serán Marc Pubill y David Hancko. Casualmente, ambos llegaron al Atleti para reforzar las bandas, como laterales por cada carril, pero en este contexto tendrán que ir a la zaga. Eso sí, no es la primera vez que lo hacen y el ‘Cholo’ confía en ambos con todo su ser.

Con las bajas del uruguayo y del francés, sumada a la de Alex Baena de más tiempo, la probable alineación de Atlético Madrid ante Girona será con Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, González; Álvarez y Sorloth. Una formación inédita pero que le servirá al conjunto rojiblanco para seguir probando variantes para lo que será una temporada muy larga.

Las posiciones de la Liga Española 2025-26, en la previa de Girona-Atleti: