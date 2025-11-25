Cuando se hace referencia al Atlético Madrid, se hace imposible disociar el nombre del equipo colchonero con el de una figura que se transformó en leyenda: Diego Simeone. El entrenador se convirtió, obra de su propio estilo, trabajo y logros, en uno de los personajes más emblemáticos de la historia del emergente gigante español.

En la actualidad, al mencionar los tres equipos más importantes de la Liga Española, sale automático mencionar al ‘Atleti’ detrás de Real Madrid y Barcelona. Eso no sucedía quince años atrás, cuando Simeone no había aún tomado las riendas del equipo: el ‘Cholo’ hizo grande al Colchonero, llevándolo a un plano de relevancia no solo local sino mundial.

Por este mismo motivo, es que es poco común y hasta suena lejano imaginar al DT argentino en otro club que no sea el Atlético Madrid. Está a pocas semanas de cumplir ¡14 años seguidos! al frente del elenco rojiblanco, llegando al aniversario del próximo 23 de diciembre, recordando aquella fecha del año 2011 cuando reemplazó oficialmente a su predecesor Gregorio Manzano.

Diego Simeone, historia viva del Atlético Madrid [Foto: getty]

Sin embargo, quien platicó sobre ese tópico fue el propio ‘Cholo’, que en la rueda de prensa de Champions League de esta semana, habló sobre su futuro. En esta línea, el estratega reveló qué club le gustaría dirigir el día que se vaya del equipo colchonero, si bien no será en el corto plazo pues tiene contrato vigente en la institución española hasta mediados del 2027.

“No depende de mí, pero en el futuro, en mi camino como entrenador, me imagino en el banquillo del Inter”, confesó Diego Simeone en conferencia desde el Estadio Wanda Metropolitano, en contestación a un interrogante periodístico, dejando descolocados a los presentes. El entrenador expresó su admiración por el Inter de Milán, donde tuvo un paso como jugador de 1997 a 1999.

Para colmo, en este sentido serán días especiales para el director técnico albiceleste, dado que el ‘Nerazzurri’ será el próximo rival del Atleti: los de Madrid recibirán en casa al Inter de Milán este miércoles por la tarde, por la quinta jornada de esta UEFA Champions League 2025-26. ¿Le tocará estar en el futuro del otro lado del campo de juego?

El partido Atlético Madrid vs. Inter de Milán tendrá lugar este miércoles 26 de noviembre, desde el Estadio Wanda Metropolitano, a partir de las 14.00 hora CDMX (21.00 hora local de España), por la continuidad de la fase de liga de la Champions. El encuentro contará con la transmisión exclusiva de Caliente TV y FOX One para todo México.