Julián Álvarez ha pasado de ser sólo “un fichaje costoso más” del Atlético Madrid en los últimos tiempos, a convertirse en la carta futbolística más indispensable del equipo y en la principal imagen institucional. Un jugador del que el aficionado que se identifica no sólo por su calidad y su talento, sino por su sacrificio, su profesionalismo y sus valores humanos.

El delantero argentino, que decidió salir del Manchester City para dejar de estar en ‘la sombra de Haaland’, encontró en el elenco rojiblanco su lugar en el mundo, además de un entrenador que lo aprecia, un grupo de compañeros que lo hacen sentir importante y un público cálido y cercano que le brinda constantemente su cariño y todo su apoyo.

Ese contexto favorable que el nacido en Calchín ha conseguido en el ‘Colchonero’ ha colaborado con su rendimiento futbolístico: participó en ¡8 goles en sus últimos 3 partidos! con el Atlético de Madrid, además de ser el máximo artillero de la temporada 2025/26 hasta el momento, así como también lo fue anteriormente en la 2024/25 en el conjunto de Diego Simeone.

Atlético Madrid tiene en Julián Álvarez su máxima joya [Foto: Getty]

En medio de su grandiosa actualidad en el Atleti, y luego de haber convertido en la paliza 5-1 sobre Frankfurt por UEFA Champions League, Julián Álvarez fue interrogado sobre los rumores que lo vinculan al Barcelona. En las últimas semanas, su nombre había sido fuertemente asociado al conjunto culé pensando en la ventana posterior al Mundial del año próximo.

“Yo estoy muy tranquilo. Siempre se habla, el año pasado también se hablaron muchas cosas, pero ahora recién arranca la temporada, mi foco está en ser mejor cada día, hacer lo mejor para el club, ayudar a mis compañeros, ganar acá. Sólo tengo ese pensamiento, lo que se diga en las redes está más allá”, contestó con templanza el delantero campeón del mundo con la Selección Argentina, transmitiéndole calma a la afición del Atlético Madrid.

Luego de las declaraciones de Julián Álvarez, quien se manifestó al respecto fue Diego Simeone, su director técnico, en torno al cual recientemente hubo señalamientos por ‘quitar’ del campo anticipadamente al ex City. Y el ‘Cholo’ ratificó sus dichos, platicó sobre tener al atacante a largo plazo y descartó rápidamente una salida en las próximas ventanas de transferencias.

“Julián está comprometido con el Atlético de Madrid, está comprometido con el equipo, está dando el máximo que obviamente tiene. Es un excelentísimo jugador, es una alegría que esté con nosotros, lo tenemos que cuidar mucho para que siga muchísimos años con nosotros, afirmó Simeone en zona mixta del Estadio Wanda Metropolitano, tras la goleada de sus dirigidos ante el equipo alemán.

Desde su llegada a la capital española, Álvarez ha aportado a su equipo 36 anotaciones y 11 asistencias en 65 encuentros disputados, y todo indica que sus números irán en ascenso ahora que está totalmente empapado y acostumbrado a las formas y las tradiciones del club, y más aún luego de que la directiva haya jerarquizado la plantilla con grandes figuras. ¿Cuál será su techo?

