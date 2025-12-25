Se acerca el último fin de semana del 2025 y, a la expectativa del día festivo, los aficionados esperan ver los partidos finales del año. No obstante, hay un torneo que dirá ausente en este cierre: la Liga Española no se jugará este fin de semana. A diferencia de otros países, en España no está programada una fecha de actividad oficial.

Publicidad

Publicidad

Otros campeonatos fuertes como la Premier League de Inglaterra, la Serie A de Italia y la Superliga de Portugal sí tienen encuentros confirmados. Sin embargo, ni Barcelona, ni Real Madrid, ni Atlético ni ningún otro equipo del torneo tendrá acción en estos días que pondrán un punto final al 2025. Esto tomó por asombro a los fanáticos ajenos a la liga.

Esta cuestión lejos está de ser involuntaria: es algo habitual que el último fin de semana del año haya un receso en España. Este parate no sólo afecta a la Primera División, sino también a los demás estratos: la segunda tampoco verá compromisos sino hasta el año que viene. Se trata de una decisión de las autoridades, avalada por los clubes.

LaLiga se toma una licencia este fin de semana.

Publicidad

Publicidad

Si bien el principal motivo de esta medida tiene que ver con disfrutar las Fiestas de fin de año, se utiliza como una oportunidad para darle descanso a los jugadores en un calendario apretado. Los futbolistas acostumbran manifestarse contra la intensidad del calendario, y podrán tener algunos días libres para recargar energías para lo que viene.

De este modo, LaLiga de España reanudará su actividad el viernes 2 de enero. Ese día, Rayo Vallecano retomará las labores recibiendo al Getafe. En el mismo fin de semana, que tendrá a la jornada 18 del torneo, Barcelona visitará a Espanyol, Real Madrid recibirá al Real Betis y Atlético Madrid visitará a Real Sociedad. Con derby incluido, será una fecha de muy buenas propuestas.

ver también ¿Cuál es la capacidad del Spotify Camp Nou, el nuevo estadio del Barcelona?

Las posiciones en el receso de la Liga Española 2025/26:

A la espera de la próxima jornada, Barcelona es el único líder del campeonato, con 46 puntos. Los ‘Culés’ le sacaron cuatro puntos de ventaja a Real Madrid, que marcha segundo con 42 unidades. Por detrás, completa el podio Atlético Madrid, en el tercer lugar con 37 puntos. En la parte baja de la tabla, Girona, Real Oviedo y Levante son los equipos que ocupan las plazas de descenso a segunda.

Publicidad