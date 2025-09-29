Mientras Julián Álvarez gana 7 millones en Atlético Madrid, el salario que cobra Lamine Yamal en Barcelona

Julián Álvarez y Lamine Yamal son dos de las grandes sensaciones del futbol mundial en la actualidad. Ambos están brillando en la liga española y ayudando a sus equipos a intentar conseguir cosas importantes con el nivel que vienen mostrando.

El delantero argentino, que pertenece al Atlético Madrid, se convirtió en la máxima figura de los dirigidos por Diego Simeone desde su llegada el año pasado. Justamente este fin de semana se destacó con un doblete ante Real Madrid.

El joven de 18 años ya es considerado el mejor futbolista del mundo por el nivel superlativo que ha mostrado en el Barcelona desde que tenía 16 años. Lo mismo está haciendo con la Selección de España en donde su próximo objetivo es la Copa del Mundo.

Ambos son muy bien valorados por sus instituciones, que les pagan una buena cantidad de dinero por temporada para mantenerlos contentos y que no acepten otras ofertas. El atacante argentino percibe 7.080.000 euros por temporada en el equipo español, según información de la plataforma especializada Capology.

Mientras que Yamal, quien renovó su contrato hace un tiempo atrás, acordó un salario de 15 millones de euros según el medio ABC. El mismo puede ascender a 20 millones en caso de que el jugador cumpla ciertos objetivos con los culés durante la temporada.

Valor de mercado de Julián Álvarez vs. Lamine Yamal

Según el sitio especializado Transfermarkt, Lamine Yamal es el futbolista mejor cotizado del mundo en este 2025, con un valor impactante de 200 millones de euros. Julián Álvarez, por su parte, está valorado en 100 millones de la misma moneda.