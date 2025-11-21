El FC Barcelona se prepara para transitar una jornada de júbilo y celebración este sábado, cuando tenga lugar su regreso oficial al Spotify Camp Nou, que durante tantos años ha sido su casa pero del que se había mudado en los últimos tiempos. Los ‘Culés’ jugarán su primer partido en su vuelta al hogar, y futbolistas y aficionados serán protagonistas de una emotiva reinauguración.

El conjunto blaugrana había dejado su estadio habitual producto de una serie de remodelaciones: para recordar su último juego allí hay que remontarse a ¡junio 2023! por lo que se cumplen exactamente dos años y medio. El encuentro de despedida había sido un contundente triunfo ante Mallorca, y buscarán que también sea con victoria su retorno ante Athletic Club de Bilbao.

En la ausencia del equipo, el Spotify Camp Nou se sometió a una numerosa cantidad de obras valuadas en un total de ¡1.478 millones de euros! Entre ellas, se destacan la instalación de un techo nuevo, la construcción de una tercera grada, la adición de nuevos asientos, la modernización de la zona ‘VIP’ o de ‘hospitality’, la edificación de nuevos túneles y vestidores, mejoras en los accesos al recinto y en seguridad y movilidad, y el anexo de sistemas tecnológicos renovados para agilizar la atención a los fanáticos y fomentar un estadio más sostenible.

El Spotify Camp Nou se estrena pero las obras siguen.

Con las nuevas modificaciones, la casa del Barcelona pasará a tener la asombrosa capacidad de 105 mil espectadores, superando ampliamente lo que podía albergar el Camp Nou antes de las reformas. Eso sí, en su re-estreno de este sábado, no estará habilitado todo el aforo: sólo 45 mil aficionados podrán presenciar el regreso a casa, ya que hay sectores donde todavía no se han finalizado totalmente los trabajos. El club recibió una licencia especial para poder volver en forma parcial.

En la vuelta al Spotify Camp Nou, los simpatizantes culés que quieran asistir al encuentro ante Athletic Club tendrán que hacer una importante erogación económica. Los precios de los boletos oscilan entre los 199 y 589 euros; sin embargo, estarán justificados ya que podrán ser parte de una fiesta completa que no solamente incluirá al partido propiamente dicho sino más sorpresas.

Dentro de la agenda del sábado, una vez abiertas las puertas del estadio están estipulados una sesión de un DJ reconocido, un show especial pre-partido a cargo de una banda escogida por los patrocinadores del club, la entonación del himno del Barcelona con un marco sentimental antes del ingreso de los jugadores al campo, un ‘kick-off honorario’ además del puntapié inicial habitual del encuentro de la Liga Española, y por último, un show de entretiempo para cerrar la jornada previo al desarrollo de los últimos 45 minutos.

En Montjuic, donde el Barcelona jugó en las últimas dos temporadas, han obtenido números muy positivos: ¡43 victorias!, 5 empates y sólo 9 derrotas en 57 encuentros totales. Sin embargo, Hans-Dieter Flick, entrenador de los culés, aseguró que el equipo antepone hacerlo en el hogar: “Obviamente preferimos jugar en el Spotify Camp Nou, lo vimos en el entrenamiento abierto al público, fue una sensación increíble. Es un estadio de fútbol y es lo que nos encanta. Estamos todos contentos de estar de vuelta”.