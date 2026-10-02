Alineaciones de España y República Checa por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene España vs. República Checa este sábado 3 de octubre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan España y República Checa
España viene de ganarle 4-1 a Croacia y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.
República Checa viene de caer 0-2 ante Inglaterra y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de España y República Checa
España (4-2-1-3): Unai Simón, Marc Cucurella, Dean Huijsen, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Fermín López, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Álex Baena, Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal. DT: Luis De La Fuente.
República Checa (4-2-3-1): Matěj Kovář, Jiří Sláma, Ladislav Krejčí, Robin Hranáč, Štěpán Chaloupek, Pavel Bucha, Michal Sadílek, Lukáš Červ, Adam Hložek, Ondřej Lingr, Matěj Radosta.
Suplentes de España: David Raya, Alex Grimaldo, Iván Fresneda, Mikel Merino, Ferran Torres, Dani Olmo, Víctor Muñoz, Josep Martínez, Aymeric Laporte, Rodri, Nico Williams, Pedri, Carlos Espí.
Suplentes de República Checa: Ondřej Kričfaluši, Ondřej Zmrzlý, Daniel Vašulín, Lukáš Ambros, Martin Vitík, Lukáš Horníček, Roman Macek, Alex Král, Michal Sáček, Antonín Kinský.
La previa de España y República Checa: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 3 de octubre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 7 cruces — España ganó 5, República Checa ganó 0 y empataron 2
- Último antecedente: 12/06/2022: España 2-0 República Checa
- Próximo partido de España: vs. Croacia, martes 6 de octubre
- Próximo partido de República Checa: vs. Inglaterra, martes 6 de octubre