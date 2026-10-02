Dónde ver EN VIVO Macedonia del Norte vs. Escocia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Macedonia del Norte y Escocia se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Sin victorias en el arranque de esta Liga de Naciones, Macedonia del Norte recibe el sábado 3 de octubre a una Escocia que tampoco termina de despegar.

Ninguno de los dos pudo ganar en las primeras dos fechas, así que el partido se juega bastante más de lo que parece en la tabla: el que gane respira y deja atrás el fondo del grupo.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Macedonia del Norte llega golpeada. Perdió sus tres últimos partidos, incluido el 0-3 como local ante Suiza, y todavía no pudo convertir un gol en esta Liga de Naciones. El equipo acumula cero puntos en dos presentaciones y necesita reaccionar antes de que la diferencia con el resto del grupo se vuelva imposible de remontar.

Escocia tampoco cierra bien el mes. Después de caer 0-3 como local frente a Suiza, rescató un empate sin goles de visitante ante Eslovenia que le dio su único punto en el torneo. Llega como favorito pero con la ofensiva bloqueada: en sus últimos tres partidos no logró marcar ni una vez.

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El historial entre Macedonia del Norte y Escocia

El historial entre ambos es corto pero favorable para los escoceses, que ganaron dos de los cuatro cruces disputados, con un triunfo para Macedonia del Norte y un empate. En goles también manda Escocia, que convirtió cinco por los tres de su rival. El antecedente más reciente, de 2013, también quedó para los escoceses, que se impusieron 2-1 como visitantes.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 10/09/2013 Macedonia del Norte vs. Escocia 1-2 UEFA World Cup Qualifiers 11/09/2012 Escocia vs. Macedonia del Norte 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 05/09/2009 Escocia vs. Macedonia del Norte 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/2008 Macedonia del Norte vs. Escocia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Finlandia vs. Albania Sábado 3 de octubre 07:00 10:00 15:00 Islandia vs. Bulgaria Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Estonia vs. Luxemburgo Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Bielorrusia vs. San Marino Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Croacia vs. Inglaterra Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Suiza vs. Eslovenia Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45 España vs. República Checa Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45 Azerbaiyán vs. Lituania Domingo 4 de octubre 07:00 10:00 15:00 Malta vs. Andorra Domingo 4 de octubre 10:00 13:00 18:00 Rumania vs. Suecia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Ucrania vs. Hungría Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Georgia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Turquía Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Francia vs. Bélgica Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis