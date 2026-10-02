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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Macedonia del Norte vs. Escocia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Macedonia del Norte y Escocia se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

North Macedonia vs. Scotland, Liga de Naciones
North Macedonia vs. Scotland, Liga de Naciones

Sin victorias en el arranque de esta Liga de Naciones, Macedonia del Norte recibe el sábado 3 de octubre a una Escocia que tampoco termina de despegar.

Ninguno de los dos pudo ganar en las primeras dos fechas, así que el partido se juega bastante más de lo que parece en la tabla: el que gane respira y deja atrás el fondo del grupo.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Macedonia del Norte llega golpeada. Perdió sus tres últimos partidos, incluido el 0-3 como local ante Suiza, y todavía no pudo convertir un gol en esta Liga de Naciones. El equipo acumula cero puntos en dos presentaciones y necesita reaccionar antes de que la diferencia con el resto del grupo se vuelva imposible de remontar.

Escocia tampoco cierra bien el mes. Después de caer 0-3 como local frente a Suiza, rescató un empate sin goles de visitante ante Eslovenia que le dio su único punto en el torneo. Llega como favorito pero con la ofensiva bloqueada: en sus últimos tres partidos no logró marcar ni una vez.

El historial entre Macedonia del Norte y Escocia

El historial entre ambos es corto pero favorable para los escoceses, que ganaron dos de los cuatro cruces disputados, con un triunfo para Macedonia del Norte y un empate. En goles también manda Escocia, que convirtió cinco por los tres de su rival. El antecedente más reciente, de 2013, también quedó para los escoceses, que se impusieron 2-1 como visitantes.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
10/09/2013Macedonia del Norte vs. Escocia1-2UEFA World Cup Qualifiers
11/09/2012Escocia vs. Macedonia del Norte1-1UEFA World Cup Qualifiers
05/09/2009Escocia vs. Macedonia del Norte2-0UEFA World Cup Qualifiers
06/09/2008Macedonia del Norte vs. Escocia1-0UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Finlandia vs. AlbaniaSábado 3 de octubre07:0010:0015:00
Islandia vs. BulgariaSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Estonia vs. LuxemburgoSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Bielorrusia vs. San MarinoSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Croacia vs. InglaterraSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Suiza vs. EsloveniaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
España vs. República ChecaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
Azerbaiyán vs. LituaniaDomingo 4 de octubre07:0010:0015:00
Malta vs. AndorraDomingo 4 de octubre10:0013:0018:00
Rumania vs. SueciaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. PoloniaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Ucrania vs. HungríaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Irlanda del Norte vs. GeorgiaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Italia vs. TurquíaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Francia vs. BélgicaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Macedonia del Norte y Escocia se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Macedonia del Norte suma 0 puntos en el torneo.
  • Escocia suma 1 punto en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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