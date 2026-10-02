Dónde ver EN VIVO Macedonia del Norte vs. Escocia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Sin victorias en el arranque de esta Liga de Naciones, Macedonia del Norte recibe el sábado 3 de octubre a una Escocia que tampoco termina de despegar.
Ninguno de los dos pudo ganar en las primeras dos fechas, así que el partido se juega bastante más de lo que parece en la tabla: el que gane respira y deja atrás el fondo del grupo.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Macedonia del Norte llega golpeada. Perdió sus tres últimos partidos, incluido el 0-3 como local ante Suiza, y todavía no pudo convertir un gol en esta Liga de Naciones. El equipo acumula cero puntos en dos presentaciones y necesita reaccionar antes de que la diferencia con el resto del grupo se vuelva imposible de remontar.
Escocia tampoco cierra bien el mes. Después de caer 0-3 como local frente a Suiza, rescató un empate sin goles de visitante ante Eslovenia que le dio su único punto en el torneo. Llega como favorito pero con la ofensiva bloqueada: en sus últimos tres partidos no logró marcar ni una vez.
El historial entre Macedonia del Norte y Escocia
El historial entre ambos es corto pero favorable para los escoceses, que ganaron dos de los cuatro cruces disputados, con un triunfo para Macedonia del Norte y un empate. En goles también manda Escocia, que convirtió cinco por los tres de su rival. El antecedente más reciente, de 2013, también quedó para los escoceses, que se impusieron 2-1 como visitantes.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/09/2013
|Macedonia del Norte vs. Escocia
|1-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|11/09/2012
|Escocia vs. Macedonia del Norte
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|05/09/2009
|Escocia vs. Macedonia del Norte
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/09/2008
|Macedonia del Norte vs. Escocia
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Finlandia vs. Albania
|Sábado 3 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Islandia vs. Bulgaria
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Estonia vs. Luxemburgo
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Bielorrusia vs. San Marino
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Croacia vs. Inglaterra
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Suiza vs. Eslovenia
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|España vs. República Checa
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Azerbaiyán vs. Lituania
|Domingo 4 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Malta vs. Andorra
|Domingo 4 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Rumania vs. Suecia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Polonia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Ucrania vs. Hungría
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Georgia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Italia vs. Turquía
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Francia vs. Bélgica
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Macedonia del Norte y Escocia se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Macedonia del Norte suma 0 puntos en el torneo.
- Escocia suma 1 punto en el torneo.