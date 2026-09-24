Alineaciones de Georgia y Irlanda del Norte por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Georgia vs. Irlanda del Norte este viernes 25 de septiembre desde las 10:00 hora de México por la Liga de Naciones: repasá las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Las alineaciones de Georgia y Irlanda del Norte
Georgia (4-3-3): Giorgi Mamardashvili, Otar Kiteishvili, Lasha Dvali, Luka Lochoshvili, Irakli Azarov, Giorgi Kochorashvili, Giorgi Chakvetadze, Georgiy Tsitaishvili, Khvicha Kvaratskhelia, Georges Mikautadze, Zuriko Davitashvili. DT: William Sagnol.
Irlanda del Norte (3-5-1-1): Pierce Charles, Ruairi McConville, Daniel Ballard, Trai Hume, Isaac Price, Brodie Spencer, Justin Devenny, Shea Charles, Ethan Galbraith, Terry Devlin, Jamie Donley. DT: Michael O'Neill.
Suplentes de Georgia: Jemal Tabidze, Irakli Yegoian, Ilia Beriashvili, Budu Zivzivadze, Giorgi Gagua, Davit Kereselidze, Gizo Mamageishvili, Anzor Mekvabishvili, Nodar Lominadze, Giorgi Abuashvili, Giorgi Kvernadze, Luka Gugeshashvili, Otar Kakabadze, Otar Mamageishvili, Saba Goglichidze, Saba Sazonov.
Suplentes de Irlanda del Norte: Bailey Peacock-Farrell, Eoin Toal, Tom Atcheson, Jamie McDonnell, Callum Marshall, Patrick Kelly, Conor Hazard, Braiden Graham, Ceadach O'Neill, Josh Magennis, Ciaron Brown, Dion Charles, Jordan Thompson, Kieran Morrison, Michael Forbes, Paddy McNair.
La previa de Georgia y Irlanda del Norte: todo lo que tenés que saber
- Día: viernes 25 de septiembre
- Hora: 10:00 (hora de México)
- Historial: 1 cruces — Georgia ganó 0, Irlanda del Norte ganó 1 y empataron 0
- Último antecedente: 26/03/2008: Irlanda del Norte 4-1 Georgia
- Próximo partido de Georgia: vs. Ucrania, lunes 28 de septiembre
- Próximo partido de Irlanda del Norte: vs. Hungría, lunes 28 de septiembre