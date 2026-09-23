Miguel Ángel Borja sorprende a todos y confirma que jugará en este equipo de la Liga BetPlay

Miguel Ángel Borja recién firmó con el América de México pero ya piensa en su regreso a la Liga BetPlay en un futuro próximo.

Miguel Ángel Borja afronta un nuevo reto con el América, pero no olvida sus raíces en el fútbol colombiano. El delantero dejó claro que su regreso a la Liga BetPlay es una posibilidad para el futuro y, además, ya tendría definidos los dos clubes a los que estaría dispuesto a volver.

En diálogo con El VBar de AS Colombia, Borja aseguró que tiene “dos puertas abiertas” en su país: Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. El atacante también afirmó que su regreso a Colombia se dará “en el tiempo de Dios” y que será muy feliz cuando llegue ese momento.

Sin embargo, su vuelta al fútbol colombiano no sería inmediata. El delantero acaba de firmar un contrato millonario con el América por un año con opción a uno más, por lo que su posible regreso a Nacional o Junior tendría que esperar hasta una próxima etapa de su carrera.

Además, el salario que Borja recibe actualmente en el América representa una cifra que, por ahora, los clubes colombianos difícilmente podrían igualar. Miguel Ángel Borja estaría ganando más de 3 millones de dólares al año.

Durante sus dos etapas con Junior, Miguel Ángel Borja disputó 86 partidos y marcó 51 goles en todas las competiciones. En la Liga colombiana, registró 32 anotaciones en 54 encuentros, números que lo convirtieron en uno de los delanteros más importantes de la historia reciente del conjunto barranquillero.

Los títulos de Miguel Borja en River Plate

Miguel Ángel Borja ganó tres títulos con River Plate, los tres en el 2023 dónde fue titular y anotó 14 goles. Su mejor año fue en el 2024 con 31 goles en 50 partidos jugados.

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Miguel Ángel Borja – Junior de Barranquilla. Foto: Getty.

En resumen