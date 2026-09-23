Jorge Arias cuenta la verdad sobre Juan Guillermo Cuadrado que Alberto Gamero no quiso contar

Conoce las declaraciones de Jorge Arias sobre las molestias físicas de Juan Guillermo Cuadrado que no quiso contar Alberto Gamero.

Millonarios publicó la convocatoria para el clásico contra Atlético Nacional por la fecha 12 de la Liga Colombiana II-2026 y el gran ausente fue Juan Guillermo Cuadrado. A pesar de que el entrenador Alberto Gamero dijo una cosa, Jorge Arias contó la verdad de lo que le pasa al ‘Panita’ que el técnico no quiso contar.

Después de la respectiva adaptación a los 2.640 metros de altura que hay en Bogotá, Cuadrado entrenó a la par de sus compañeros en Millonarios hasta el 22 de septiembre. A dos días de enfrentar a Nacional, y aunque los hinchas se alcanzaron a ilusionar con un duelo contra James Rodríguez, hubo una versión que omitió el principal motivo sobre el por qué estará ausente en el partido del jueves 24 de septiembre a las 7:30 P.M.

“Hombre, sencillo. Él recién entrenó ayer (22 de septiembre) con nosotros, hoy entrenó y lo que queremos es ponerlo bien físicamente y futbolísticamente, y que él se sienta bien también. Entonces, no vamos a apresurarlo y cuando este bien seguramente que va a estar”, dijo Gamero sobre Juan Guillermo Cuadrado y Arias tendría el detalle clave de esta historia.

Arias cuenta la verdad sobre Juan Guillermo Cuadrado que Gamero no quiso contar

Arias y Cuadrado serán compañeros por primera vez. (Foto: Vizzor y Getty)

Luego de 50 días sin ser convocado debido a una lesión miotendinosa del isquiotibial izquierdo, Arias volvió a la lista de convocados de Millonarios, y confirmó lo que Gamero no quiso decir sobre Cuadrado: “Esperemos que se ponga a punto lo más pronto posible, ya hemos sumado varias sesiones de entrenamiento. Esperemos que las molestias que pueda estar sintiendo puedan salirse, estar al 100 por ciento como te digo y nada… Es un jugador que nos va a aportar mucho, su experiencia, juego, conocerlo a él, conocer él a nosotros y hacer todo el ambiente para que se siente bien aquí”.

El árbitro de Atlético Nacional vs. Millonarios sin Juan Guillermo Cuadrado

A la espera de saber si estará disponible para el partido contra Deportivo Independiente Medellín del martes 29 de septiembre a las 8:05 P.M, Juan Guillermo Cuadrado será el principal ausente del partido entre Atlético Nacional y Millonarios, que tendrá como árbitro a Diego Ulloa.

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