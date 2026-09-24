Alineaciones de Armenia y Letonia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Armenia y Letonia se enfrentan este viernes 25 de septiembre en el Republican Stadium - Vazgen Sargsyan por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Armenia vs. Letonia este viernes 25 de septiembre en el Republican Stadium – Vazgen Sargsyan desde las 10:00 hora de México por la Liga de Naciones: repasá las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Las alineaciones de Armenia y Letonia

Armenia (4-3-3): Aleksandr Mishiev, Nair Tiknizyan, Georgiy Arutiunian, Sergey Muradyan, Erik Piloyan, Eduard Spertsyan, Edgar Sevikyan, Narek Aghasaryan, Artur Serobyan, Ugochukwu Iwu, Artur Miranyan. DT: Eghishe Melikyan.

Letonia (3-4-2-1): Rihards Matrevics, Dennis Cirkin, Antonijs Černomordijs, Raivis Jurkovskis, Jānis Ikaunieks, Eduards Dašķevičs, Andrejs Cigaņiks, Dmitrijs Zelenkovs, Lūkass Vapne, Roberts Savaļnieks, Roberts Uldriķis. DT: Paolo Nicolato.

Suplentes de Armenia: Ognjen Čančarević, Karen Nalbandyan, Zhirayr Shaghoyan, Narek Grigoryan, Arsen Beglaryan, Kamo Hovhannisyan, Gor Manvelyan, Arayik Eloyan, Artur Gharibyan, Edgar Grigoryan, Artem Bandikyan, Erik Simonyan, Gor Matinyan, Khariton Ayvazyan, Karen Rafik Muradyan, David Terteryan, Junior Bueno, Narek Hovhannisyan.

Suplentes de Letonia: Frenks Orols, Daniels Balodis, Maksims Toņiševs, Eduards Emsis, Kristaps Grabovskis, Albert Aleksanjan, Vladislavs Gutkovskis, Danila Patijčuks, Markuss Strods, Deniss Meļņiks, Aleksejs Saveļjevs, Nils Purins, Oskars Rubenis, Oskars Vientiess.

La previa de Armenia y Letonia: todo lo que tenés que saber

Día: viernes 25 de septiembre

viernes 25 de septiembre Hora: 10:00 (hora de México)

10:00 (hora de México) Estadio: Republican Stadium – Vazgen Sargsyan

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