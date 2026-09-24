Dónde ver EN VIVO Georgia vs. Irlanda del Norte por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Georgia se mide con Irlanda del Norte este viernes 25 de septiembre por la primera fecha de la Liga de Naciones, con el rótulo de favorita puesto sobre el local.
Es el arranque del torneo y ninguno de los dos quiere empezar perdiendo puntos. Un buen resultado acá marca el tono de toda la fase de grupos.
Horario del partido
- México (CDMX): 10:00 hs
- Estados Unidos (ET): 12:00 hs
- Estados Unidos (PT): 09:00 hs
- Argentina: 13:00 hs
- Colombia: 11:00 hs
- Perú: 11:00 hs
- Chile: 13:00 hs
- España: 18:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX, FOX One
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain
La actualidad de ambos equipos
Georgia llega con una racha que invita al optimismo: viene de golear 2-0 a Bahrain de local y antes había rescatado un empate 1-1 ante Rumania. Antes de eso también había ganado como visitante, así que el equipo local no pierde hace varios partidos.
Irlanda del Norte tuvo un cierre de amistosos irregular. Cayó 1-3 con Francia en su presentación más reciente, aunque antes había sumado una victoria ajustada 1-0 ante Guinea y un empate con Gales. La visita necesita mostrar solidez desde el arranque para no quedar complicada en el torneo.
El historial entre Georgia y Irlanda del Norte
El historial entre ambos es mínimo: apenas se cruzaron una vez, en 2008, y aquel partido terminó con una goleada de Irlanda del Norte por 4-1. Georgia todavía no pudo ganarle ni empatarle en la única vez que se vieron las caras.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/03/2008
|Irlanda del Norte vs. Georgia
|4-1
|Friendlies
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Andorra vs. Malta
|Jueves 24 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Liechtenstein vs. Lituania
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Kosovo vs. Irlanda
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Austria vs. Israel
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Países Bajos vs. Alemania
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Serbia vs. Grecia
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Portugal vs. Gales
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Noruega vs. Dinamarca
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Armenia vs. Letonia
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Montenegro vs. Chipre
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suecia vs. Rumania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Hungría vs. Ucrania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Italia vs. Bélgica
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Turquía vs. Francia
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovenia vs. Escocia
|Sábado 26 de septiembre
|07:00
|10:00
|15:00
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islandia vs. Estonia
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Eslovaquia vs. Moldavia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. Bielorrusia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|San Marino vs. Finlandia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Suiza
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. España
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|República Checa vs. Croacia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Georgia y Irlanda del Norte se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.