Dónde ver EN VIVO Georgia vs. Irlanda del Norte por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Georgia y Irlanda del Norte se enfrentan este viernes 25 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Georgia se mide con Irlanda del Norte este viernes 25 de septiembre por la primera fecha de la Liga de Naciones, con el rótulo de favorita puesto sobre el local.

Es el arranque del torneo y ninguno de los dos quiere empezar perdiendo puntos. Un buen resultado acá marca el tono de toda la fase de grupos.

Horario del partido

México (CDMX): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (ET): 12:00 hs

12:00 hs Estados Unidos (PT): 09:00 hs

09:00 hs Argentina: 13:00 hs

13:00 hs Colombia: 11:00 hs

11:00 hs Perú: 11:00 hs

11:00 hs Chile: 13:00 hs

13:00 hs España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Georgia llega con una racha que invita al optimismo: viene de golear 2-0 a Bahrain de local y antes había rescatado un empate 1-1 ante Rumania. Antes de eso también había ganado como visitante, así que el equipo local no pierde hace varios partidos.

Irlanda del Norte tuvo un cierre de amistosos irregular. Cayó 1-3 con Francia en su presentación más reciente, aunque antes había sumado una victoria ajustada 1-0 ante Guinea y un empate con Gales. La visita necesita mostrar solidez desde el arranque para no quedar complicada en el torneo.

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El historial entre Georgia y Irlanda del Norte

El historial entre ambos es mínimo: apenas se cruzaron una vez, en 2008, y aquel partido terminó con una goleada de Irlanda del Norte por 4-1. Georgia todavía no pudo ganarle ni empatarle en la única vez que se vieron las caras.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 26/03/2008 Irlanda del Norte vs. Georgia 4-1 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Andorra vs. Malta Jueves 24 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Liechtenstein vs. Lituania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Kosovo vs. Irlanda Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Austria vs. Israel Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Países Bajos vs. Alemania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Serbia vs. Grecia Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Portugal vs. Gales Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Noruega vs. Dinamarca Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Armenia vs. Letonia Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Montenegro vs. Chipre Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Suecia vs. Rumania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Hungría vs. Ucrania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Bélgica Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Turquía vs. Francia Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00 Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45

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En síntesis