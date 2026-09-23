Alineaciones de Liechtenstein y Lituania por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Liechtenstein vs. Lituania este jueves 24 de septiembre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasá las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Las alineaciones de Liechtenstein y Lituania
Liechtenstein (3-5-2): Benjamin Buechel, Lars Traber, Andreas Malin, Nicolas Hasler, Maximilian Goppel, Aron Sele, Alessio Hasler, Liam Kranz, Livio Meier, Kenny Kindle, Fabio Luque Notaro. DT: Konrad Fünfstück.
Lituania (4-2-3-1): Edvinas Gertmonas, Artemijus Tutyškinas, Justas Lasickas, Pijus Širvys, Vilius Armalas, Lukas Michelbrink, Modestas Vorobjovas, Edgaras Utkus, Armandas Kučys, Ignas Venckus, Gvidas Gineitis. DT: Edgaras Jankauskas.
Suplentes de Liechtenstein: Severin Schlegel, Jonas Weissenhofer, Andrin Netzer, Ferhat Sağlam, Lorenzo Lo Russo, Bruno Poitner, Emanuel Zund, Justin Ospelt, Willy Pizzi, Jens Hofer, Luca Beck, Niklas Beck, Alessandro Lorusso.
Suplentes de Lituania: Dominykas Barauskas, Adrian Lickūnas, Vykintas Slivka, Artūr Dolžnikov, Faustas Steponavičius, Tomas Švedkauskas, Eligijus Jankauskas, Domantas Šluta, Rokas Lekiatas, Kipras Kažukolovas, Manfredas Ruzgis, Džiugas Bartkus, Motiejus Burba, Vaidas Magdusauskas, Žygimantas Baltrūnas.
La previa de Liechtenstein y Lituania: todo lo que tenés que saber
- Día: jueves 24 de septiembre
- Hora: 12:45 (hora de México)
- Historial: 6 cruces — Liechtenstein ganó 1, Lituania ganó 4 y empataron 1
- Último antecedente: 10/09/2013: Lituania 2-0 Liechtenstein
- Próximo partido de Liechtenstein: vs. Azerbaiyán, jueves 1 de octubre
- Próximo partido de Lituania: vs. Azerbaiyán, domingo 27 de septiembre