Comienza la Nations League 2026/27: días, horarios, calendario y partidos de la jornada 1

Vuelve el fútbol de selecciones en Europa y la Nations League arranca con una primera fecha cargada de cruces fuertes desde el primer día. Entre el jueves 24 y el sábado 26 de septiembre de 2026, la jornada 1 pondrá en marcha una nueva edición de un torneo que ya se instaló como una cita competitiva de peso dentro del calendario de la UEFA.

La UEFA Nations League 2026/27 será la quinta edición del certamen y mantendrá su formato de cuatro ligas. Las ligas A, B y C tienen 16 selecciones repartidas en cuatro grupos de cuatro, mientras que la Liga D reúne a seis equipos distribuidos en dos grupos de tres. En este sistema, cada selección de las ligas A, B y C disputa seis partidos en la fase de liga, mientras que en la D cada equipo juega cuatro.

Esta fase inicial también empieza a marcar el camino de la competencia. En la Liga A, los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, previstos para marzo de 2027, mientras que el torneo se extenderá hasta junio del próximo año. Por eso, desde la jornada inaugural cada punto pesa.

¿Cuándo se juega la jornada 1 de la Nations League 2026/27?

La jornada 1 de la UEFA Nations League 2026/27 se jugará del 24 al 26 de septiembre de 2026. Este es el calendario completo, con los partidos ordenados por día y sus horarios para Latinoamérica.

¿Cristiano Ronaldo y su última Nations League con Portugal? (Getty)

¿Qué partidos se juegan el jueves 24 de septiembre?

Noruega vs. Dinamarca (Liga A – Grupo 4) en el Ullevaal Stadion. Horarios en Latinoamérica: Colombia, Perú y Ecuador 1:45 p. m. / Venezuela, Bolivia y Chile 2:45 p. m. / Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 3:45 p. m.

Portugal vs. Gales (Liga A – Grupo 4) en el Estadio José Alvalade. Horarios en Latinoamérica: Colombia, Perú y Ecuador 1:45 p. m. / Venezuela, Bolivia y Chile 2:45 p. m. / Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 3:45 p. m.

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Países Bajos vs. Alemania (Liga A – Grupo 2) en el Johan Cruijff Arena. Horarios en Latinoamérica: Colombia, Perú y Ecuador 1:45 p. m. / Venezuela, Bolivia y Chile 2:45 p. m. / Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 3:45 p. m.

Serbia vs. Grecia (Liga A – Grupo 2) en el Estadio Rajko Mitić. Horarios en Latinoamérica: Colombia, Perú y Ecuador 1:45 p. m. / Venezuela, Bolivia y Chile 2:45 p. m. / Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 3:45 p. m.

Austria vs. Israel (Liga B – Grupo 3) en el Raiffeisen Arena. Horarios en Latinoamérica: Colombia, Perú y Ecuador 1:45 p. m. / Venezuela, Bolivia y Chile 2:45 p. m. / Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 3:45 p. m.

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Kosovo vs. República de Irlanda (Liga B – Grupo 3) en el Estadio Fadil Vokrri. Horarios en Latinoamérica: Colombia, Perú y Ecuador 1:45 p. m. / Venezuela, Bolivia y Chile 2:45 p. m. / Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 3:45 p. m.

Liechtenstein vs. Lituania (Liga D – Grupo 2) en el Rheinpark Stadion. Horarios en Latinoamérica: Colombia, Perú y Ecuador 1:45 p. m. / Venezuela, Bolivia y Chile 2:45 p. m. / Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 3:45 p. m.

Andorra vs. Malta (Liga D – Grupo 1) en el Estadi de la FAF. Horarios en Latinoamérica: Colombia, Perú y Ecuador 10:00 a. m. / Venezuela, Bolivia y Chile 11:00 a. m. / Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 12:00 p. m.

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¿Qué partidos se juegan el viernes 25 de septiembre?

Georgia vs. Irlanda del Norte (Liga B – Grupo 2) en el Boris Paichadze Dinamo Arena de Tiflis. Horarios en Latinoamérica: Colombia, Perú y Ecuador 11:00 a. m. / Venezuela, Bolivia y Chile 12:00 p. m. / Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 1:00 p. m.

Armenia vs. Letonia (Liga C – Grupo 2) en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan. Horarios en Latinoamérica: Colombia, Perú y Ecuador 11:00 a. m. / Venezuela, Bolivia y Chile 12:00 p. m. / Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 1:00 p. m.

Italia vs. Bélgica (Liga A – Grupo 1) en el Estadio Olímpico. Horarios en Latinoamérica: Colombia, Perú y Ecuador 1:45 p. m. / Venezuela, Bolivia y Chile 2:45 p. m. / Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 3:45 p. m.

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Turquía vs. Francia (Liga A – Grupo 1). Horarios en Latinoamérica: Colombia, Perú y Ecuador 1:45 p. m. / Venezuela, Bolivia y Chile 2:45 p. m. / Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 3:45 p. m.

Hungría vs. Ucrania (Liga B – Grupo 2) en el Puskás Aréna. Horarios en Latinoamérica: Colombia, Perú y Ecuador 1:45 p. m. / Venezuela, Bolivia y Chile 2:45 p. m. / Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 3:45 p. m.

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina (Liga B – Grupo 4) en el Estadio Nacional. Horarios en Latinoamérica: Colombia, Perú y Ecuador 1:45 p. m. / Venezuela, Bolivia y Chile 2:45 p. m. / Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 3:45 p. m.

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Suecia vs. Rumania (Liga B – Grupo 4) en el Strawberry Arena. Horarios en Latinoamérica: Colombia, Perú y Ecuador 1:45 p. m. / Venezuela, Bolivia y Chile 2:45 p. m. / Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 3:45 p. m.

Montenegro vs. Chipre (Liga C – Grupo 2) en el Estadio Pod Goricom de Podgorica. Horarios en Latinoamérica: Colombia, Perú y Ecuador 1:45 p. m. / Venezuela, Bolivia y Chile 2:45 p. m. / Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 3:45 p. m.

¿Qué partidos se juegan el sábado 26 de septiembre?

Eslovenia vs. Escocia (Liga B – Grupo 1) en el Estadio Stožice. Horarios en Latinoamérica: Colombia, Perú y Ecuador 8:00 a. m. / Venezuela, Bolivia y Chile 9:00 a. m. / Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 10:00 a. m.

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Islas Feroe vs. Kazajistán (Liga C – Grupo 3) en el Estadio Tórsvøllur. Horarios en Latinoamérica: Colombia, Perú y Ecuador 11:00 a. m. / Venezuela, Bolivia y Chile 12:00 p. m. / Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 1:00 p. m.

Bulgaria vs. Luxemburgo (Liga C – Grupo 4) en el Estadio Hristo Botev de Plovdiv. Horarios en Latinoamérica: Colombia, Perú y Ecuador 11:00 a. m. / Venezuela, Bolivia y Chile 12:00 p. m. / Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 1:00 p. m.

Islandia vs. Estonia (Liga C – Grupo 4) en el Laugardalsvöllur. Horarios en Latinoamérica: Colombia, Perú y Ecuador 11:00 a. m. / Venezuela, Bolivia y Chile 12:00 p. m. / Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 1:00 p. m.

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Chequia vs. Croacia (Liga A – Grupo 3) en el Fortuna Arena. Horarios en Latinoamérica: Colombia, Perú y Ecuador 1:45 p. m. / Venezuela, Bolivia y Chile 2:45 p. m. / Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 3:45 p. m.

Inglaterra vs. España (Liga A – Grupo 3) en el Estadio de Wembley. Horarios en Latinoamérica: Colombia, Perú y Ecuador 1:45 p. m. / Venezuela, Bolivia y Chile 2:45 p. m. / Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 3:45 p. m.

Macedonia del Norte vs. Suiza (Liga B – Grupo 1) en el Estadio Nacional Toše Proeski. Horarios en Latinoamérica: Colombia, Perú y Ecuador 1:45 p. m. / Venezuela, Bolivia y Chile 2:45 p. m. / Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 3:45 p. m.

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San Marino vs. Finlandia (Liga C – Grupo 1) en el Estadio Olímpico. Horarios en Latinoamérica: Colombia, Perú y Ecuador 1:45 p. m. / Venezuela, Bolivia y Chile 2:45 p. m. / Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 3:45 p. m.

Albania vs. Bielorrusia (Liga C – Grupo 1) en el Air Albania Stadium. Horarios en Latinoamérica: Colombia, Perú y Ecuador 1:45 p. m. / Venezuela, Bolivia y Chile 2:45 p. m. / Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 3:45 p. m.

Eslovaquia vs. Moldavia (Liga C – Grupo 3). Horarios en Latinoamérica: Colombia, Perú y Ecuador 1:45 p. m. / Venezuela, Bolivia y Chile 2:45 p. m. / Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 3:45 p. m.

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Todos los grupos de la Nations League 2026/27

La Nations League 2026/27 conserva su estructura de ligas y grupos.

Liga A Grupo A1: Francia, Italia, Bélgica y Turquía Grupo A2: Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia Grupo A3: España, Croacia, Inglaterra y Chequia Grupo A4: Portugal, Dinamarca, Noruega y Gales

Liga B Grupo B1: Escocia, Suiza, Eslovenia y Macedonia del Norte Grupo B2: Hungría, Ucrania, Georgia e Irlanda del Norte Grupo B3: Israel, Austria, República de Irlanda y Kosovo Grupo B4: Polonia, Bosnia y Herzegovina, Rumania y Suecia

Liga C Grupo C1: Albania, Finlandia, Bielorrusia y San Marino Grupo C2: Montenegro, Armenia, Chipre y Letonia Grupo C3: Kazajistán, Eslovaquia, Islas Feroe y Moldavia Grupo C4: Islandia, Bulgaria, Estonia y Luxemburgo

Liga D Grupo D1: Gibraltar, Malta y Andorra Grupo D2: Lituania, Azerbaiyán y Liechtenstein



La fase de liga se extenderá hasta el 17 de noviembre de 2026, mientras que el desenlace del torneo está previsto entre el 9 y el 13 de junio de 2027. En la Liga A, los dos mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final.