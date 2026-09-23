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Dónde ver EN VIVO Liechtenstein vs. Lituania por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Liechtenstein y Lituania se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Liechtenstein vs. Lithuania, Liga de Naciones
Liechtenstein vs. Lithuania, Liga de Naciones

Liechtenstein y Lituania se cruzan el jueves 24 de septiembre por la primera fecha de la Liga de Naciones, con Lituania llegando como favorito claro a este arranque de grupo.

Es apenas la jornada inicial, pero ninguno de los dos quiere arrancar de atrás en la tabla. Un resultado positivo temprano puede marcar el resto de la fase de grupos.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Liechtenstein no encuentra la manera de sumar: cayó 0-2 como local ante Chipre, después perdió 0-2 de visitante frente a Andorra y antes había sido goleado 1-4 por Aruba. La levantada no llega y el equipo necesita mostrar algo distinto ante su gente.

Lituania tampoco atraviesa su mejor momento en cuanto a resultados, aunque su nivel de rival es otro. Viene de perder 0-1 como visitante ante Estonia, empató 1-1 de local con Letonia y antes había caído 0-2 frente a Georgia. Aun así, la diferencia de jerarquía con Liechtenstein la pone como candidata a llevarse el punto de arranque.

El historial entre Liechtenstein y Lituania

El historial entre ambos tiene seis antecedentes y una clara ventaja para Lituania, que ganó cuatro, empató uno y solo perdió una vez. En las diferencias de gol también manda el equipo lituano, que anotó 8 goles contra 3 de Liechtenstein en todos esos cruces. La última vez que se vieron las caras, en 2013, Lituania se impuso 2-0.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
10/09/2013 Lituania vs. Liechtenstein 2-0 UEFA World Cup Qualifiers
12/10/2012 Liechtenstein vs. Lituania 0-2 UEFA World Cup Qualifiers
02/09/2011 Lituania vs. Liechtenstein 0-0 UEFA European Championship Qualifiers
03/06/2011 Liechtenstein vs. Lituania 2-0 UEFA European Championship Qualifiers
30/04/1997 Liechtenstein vs. Lituania 0-2 UEFA World Cup Qualifiers
09/10/1996 Lituania vs. Liechtenstein 2-1 UEFA World Cup Qualifiers

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España
Andorra vs. Malta Jueves 24 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Kosovo vs. Irlanda Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Austria vs. Israel Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Países Bajos vs. Alemania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Serbia vs. Grecia Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Portugal vs. Gales Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Noruega vs. Dinamarca Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Armenia vs. Letonia Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Georgia vs. Irlanda del Norte Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Montenegro vs. Chipre Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Suecia vs. Rumania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Polonia vs. Bosnia y Herzegovina Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Hungría vs. Ucrania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Italia vs. Bélgica Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Turquía vs. Francia Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00
Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

  • Liechtenstein y Lituania se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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