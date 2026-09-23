Dónde ver EN VIVO Liechtenstein vs. Lituania por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Liechtenstein y Lituania se cruzan el jueves 24 de septiembre por la primera fecha de la Liga de Naciones, con Lituania llegando como favorito claro a este arranque de grupo.
Es apenas la jornada inicial, pero ninguno de los dos quiere arrancar de atrás en la tabla. Un resultado positivo temprano puede marcar el resto de la fase de grupos.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: fuboTV, ViX, Fubo Sports Network 4
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain
La actualidad de ambos equipos
Liechtenstein no encuentra la manera de sumar: cayó 0-2 como local ante Chipre, después perdió 0-2 de visitante frente a Andorra y antes había sido goleado 1-4 por Aruba. La levantada no llega y el equipo necesita mostrar algo distinto ante su gente.
Lituania tampoco atraviesa su mejor momento en cuanto a resultados, aunque su nivel de rival es otro. Viene de perder 0-1 como visitante ante Estonia, empató 1-1 de local con Letonia y antes había caído 0-2 frente a Georgia. Aun así, la diferencia de jerarquía con Liechtenstein la pone como candidata a llevarse el punto de arranque.
El historial entre Liechtenstein y Lituania
El historial entre ambos tiene seis antecedentes y una clara ventaja para Lituania, que ganó cuatro, empató uno y solo perdió una vez. En las diferencias de gol también manda el equipo lituano, que anotó 8 goles contra 3 de Liechtenstein en todos esos cruces. La última vez que se vieron las caras, en 2013, Lituania se impuso 2-0.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/09/2013
|Lituania vs. Liechtenstein
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|12/10/2012
|Liechtenstein vs. Lituania
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|02/09/2011
|Lituania vs. Liechtenstein
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|03/06/2011
|Liechtenstein vs. Lituania
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|30/04/1997
|Liechtenstein vs. Lituania
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|09/10/1996
|Lituania vs. Liechtenstein
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Andorra vs. Malta
|Jueves 24 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Kosovo vs. Irlanda
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Austria vs. Israel
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Países Bajos vs. Alemania
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Serbia vs. Grecia
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Portugal vs. Gales
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Noruega vs. Dinamarca
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Armenia vs. Letonia
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Georgia vs. Irlanda del Norte
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Montenegro vs. Chipre
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suecia vs. Rumania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Hungría vs. Ucrania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Italia vs. Bélgica
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Turquía vs. Francia
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovenia vs. Escocia
|Sábado 26 de septiembre
|07:00
|10:00
|15:00
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islandia vs. Estonia
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Eslovaquia vs. Moldavia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. Bielorrusia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|San Marino vs. Finlandia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Suiza
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. España
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|República Checa vs. Croacia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Liechtenstein y Lituania se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.