Dónde ver EN VIVO Azerbaiyán vs. Liechtenstein por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Azerbaiyán y Liechtenstein se enfrentan este jueves 1 de octubre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Azerbaiyán recibe el jueves 1 de octubre a Liechtenstein con la obligación de reafirmarse como local en la Liga de Naciones. El favoritismo es claro y la diferencia de nivel entre ambas selecciones también.

Se juega la segunda fecha del grupo y ninguno de los dos llega con puntaje ideal, así que el partido es una chance para acomodarse en la tabla antes de que la competencia se complique.

Horario del partido

México (CDMX): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (ET): 12:00 hs

12:00 hs Estados Unidos (PT): 09:00 hs

09:00 hs Argentina: 13:00 hs

13:00 hs Colombia: 11:00 hs

11:00 hs Perú: 11:00 hs

11:00 hs Chile: 13:00 hs

13:00 hs España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Azerbaiyán llega de rescatar un empate 1-1 como visitante ante Lituania, un resultado que interrumpió una racha de dos victorias al hilo, incluyendo el 1-0 ante Tajikistán en su casa. El equipo suma apenas un punto en la Liga de Naciones pero muestra solidez cuando juega de local, algo que necesitará repetir para no complicarse en la zona baja de la tabla.

Liechtenstein, en cambio, no logra despegar. Cayó 0-2 de visitante frente a Malta y antes había perdido de local ante Lituania por el mismo marcador, extendiendo una seguidilla de derrotas que ya lleva varios partidos sin anotar goles. Todavía no sumó de a tres en el torneo y el objetivo inmediato pasa por evitar otra goleada más que por pelear puntos.

Publicidad

El historial entre Azerbaiyán y Liechtenstein

El historial entre ambas selecciones está lejos de ser parejo: de cinco enfrentamientos, Azerbaiyán ganó tres, hubo un empate y Liechtenstein se quedó con una sola victoria. La diferencia de gol también habla claro, con 8 tantos a favor de Azerbaiyán contra apenas 2 de Liechtenstein en todo ese recorrido.

El antecedente más reciente, de 2013, terminó 1-0 para Azerbaiyán, y en general los partidos entre ellos no fueron de muchos goles salvo por el 4-0 de 1999.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 06/02/2013 Azerbaiyán vs. Liechtenstein 1-0 Friendlies 10/10/2009 Liechtenstein vs. Azerbaiyán 0-2 UEFA World Cup Qualifiers 10/09/2008 Azerbaiyán vs. Liechtenstein 0-0 UEFA World Cup Qualifiers 05/06/1999 Azerbaiyán vs. Liechtenstein 4-0 UEFA European Championship Qualifiers 14/10/1998 Liechtenstein vs. Azerbaiyán 2-1 UEFA European Championship Qualifiers

Publicidad

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Suiza 2 2 0 0 6 0 +6 6 2 Albania 2 2 0 0 5 0 +5 6 3 España 2 2 0 0 7 3 +4 6 4 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 5 Suecia 2 2 0 0 5 2 +3 6 6 Eslovaquia 2 2 0 0 4 1 +3 6 7 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6 8 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 9 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 10 Francia 2 2 0 0 2 0 +2 6 11 Finlandia 2 1 1 0 7 0 +7 4 12 Islandia 2 1 1 0 4 1 +3 4 13 Bosnia y Herzegovina 2 1 1 0 4 2 +2 4 14 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 15 Eslovenia 2 1 1 0 2 0 +2 4 16 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 17 Irlanda del Norte 2 1 1 0 1 0 +1 4 18 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4 19 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 20 Inglaterra 2 1 0 1 4 3 +1 3 21 Italia 2 1 0 1 4 3 +1 3 22 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3 23 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 24 Bélgica 2 1 0 1 2 1 +1 3 25 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 26 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 27 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 28 Croacia 2 1 0 1 3 5 -2 3 29 Luxemburgo 2 1 0 1 2 4 -2 3 30 Islas Feroe 2 0 2 0 2 2 +0 2 31 Estonia 2 0 2 0 1 1 +0 2 32 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 33 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Kazajistán 2 0 1 1 2 3 -1 1 35 Bulgaria 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 38 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 39 Hungría 2 0 1 1 0 1 -1 1 40 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1 41 Moldavia 2 0 1 1 1 3 -2 1 42 Polonia 2 0 1 1 1 3 -2 1 43 Bielorrusia 2 0 1 1 0 2 -2 1 44 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1 45 Escocia 2 0 1 1 0 3 -3 1 46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 47 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Rumania 2 0 0 2 3 6 -3 0 49 República Checa 2 0 0 2 1 4 -3 0 50 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 51 Turquía 2 0 0 2 1 5 -4 0 52 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 53 Macedonia del Norte 2 0 0 2 0 5 -5 0 54 San Marino 2 0 0 2 0 10 -10 0

Tabla actualizada al 30 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Malta vs. Gibraltar Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

Azerbaiyán y Liechtenstein se enfrentan este jueves 1 de octubre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este jueves 1 de octubre por la fecha 2 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Azerbaiyán suma 1 punto en el torneo.

suma 1 punto en el torneo. Liechtenstein suma 0 puntos en el torneo.