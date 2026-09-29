Bombazo: Duván Zapata ficharía por grande de Liga BetPlay en el 2027

El extremo colombiano Duván Zapata podría ser una de las sorpresas de un grande de la Liga BetPlay para el 2027.

Duván Zapata podría convertirse en una de las grandes sorpresas de la Liga BetPlay para 2027. El delantero colombiano tendría sobre la mesa una posibilidad para regresar al fútbol de su país después de más de una década jugando en el extranjero.

El interesado sería Independiente Santa Fe, que ya estaría preparando una millonaria propuesta para intentar fichar al atacante que actualmente pertenece al Torino de Italia.

La propuesta de Santa Fe rondaría los 1,4 millones de dólares y estaría relacionada con la situación contractual de Zapata. Torino renovó el vínculo del delantero hasta junio de 2027, pero el club italiano tiene la posibilidad de rescindirlo unilateralmente antes de esa fecha a cambio de una indemnización cercana al millón de euros netos.

En ese escenario, la oferta de Santa Fe podría resultar atractiva para Torino ya que en lugar de rescindir el contrato y pagar la indemnización, el club italiano podría negociar la salida de Zapata con el conjunto colombiano.

Zapata no juega en Colombia desde 2011, cuando dejó América de Cali para comenzar su aventura internacional. Desde entonces pasó por Estudiantes de La Plata, Udinese, Sampdoria, Napoli, Atalanta y actualmente Torino.

Los títulos en la carrera de Duván Zapata

A lo largo de su trayectoria, Duván Zapata fue campeón en Colombia con América de Cali, mientras que en Italia consiguió dos títulos de Serie A con Napoli. Un eventual regreso al país para jugar con Santa Fe marcaría el cierre de una etapa de más de 15 años lejos del fútbol colombiano.

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Duván Zapata también fue parte de la Selección de Colombia. Foto: Getty

En resumen