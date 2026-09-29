¡Oficial! La LigaPro aprobó un nuevo formato para 2027 y estos equipos votaron en contra

Los equipos de la LigaPro que no quieren el nuevo formato que regirá en la temporada 2027.

Este martes 29 de septiembre de 2026 se reveló que la LigaPro tendrá un nuevo formato para la temporada 2027. Los equipos ecuatorianos votaron por ciertas reformas que le aporten más “emoción” al torneo ecuatoriano, aunque algunos se fueron en contra.

El nuevo formato de la LigaPro

Los equipos votaron a favor de un torneo con 16 equipos, tabla anual y que se juegue de la siguiente manera:

1 sola tabla de 30 fechas

1-4 a cuartos de final

5-12 eliminación para completar los cuartos de final

Ventaja deportiva para los mejores ubicados

13-16 cuadrangular de descenso

Descienden 2 equipos

Barcelona SC y Emelec estuvieron a favor de este nuevo formato, puesto que, la nueva estructura del campeonato también tendrá un nuevo torneo para jugarse en la temporada 2027. Esto permite que haya más duelos entre los equipos grandes.

Emelec y Barcelona SC votaron a favor del nuevo formato. (Foto: Imago)

Los equipos que votaron en contra

Este nuevo formato de campeonato no tuvo el apoyo de todos los clubes de la Serie A, de acuerdo, a la revelación de Eduardo Erazo, 5 clubes votaron en contra de este formato:

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Liga de Quito

IDV

Católica

Aucas

Libertad

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En síntesis: