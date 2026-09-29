¡Oficial! La LigaPro aprobó un nuevo formato para 2027 y estos equipos votaron en contra

Este martes 29 de septiembre de 2026 se reveló que la LigaPro tendrá un nuevo formato para la temporada 2027. Los equipos ecuatorianos votaron por ciertas reformas que le aporten más “emoción” al torneo ecuatoriano, aunque algunos se fueron en contra.
El nuevo formato de la LigaPro
Los equipos votaron a favor de un torneo con 16 equipos, tabla anual y que se juegue de la siguiente manera:
- 1 sola tabla de 30 fechas
- 1-4 a cuartos de final
- 5-12 eliminación para completar los cuartos de final
- Ventaja deportiva para los mejores ubicados
- 13-16 cuadrangular de descenso
- Descienden 2 equipos
Barcelona SC y Emelec estuvieron a favor de este nuevo formato, puesto que, la nueva estructura del campeonato también tendrá un nuevo torneo para jugarse en la temporada 2027. Esto permite que haya más duelos entre los equipos grandes.
Emelec y Barcelona SC votaron a favor del nuevo formato. (Foto: Imago)
Los equipos que votaron en contra
Un hincha japonés de River Plate le dio este peculiar regalo a Marcelo Gallardo, DT de Ecuador
Este nuevo formato de campeonato no tuvo el apoyo de todos los clubes de la Serie A, de acuerdo, a la revelación de Eduardo Erazo, 5 clubes votaron en contra de este formato:
- Liga de Quito
- IDV
- Católica
- Aucas
- Libertad
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En síntesis:
- LigaPro 2027 tendrá un torneo de 16 equipos y una tabla de 30 fechas.
- Cuadrangular de descenso definirá a los dos equipos que perderán la categoría.
- Liga de Quito e IDV estuvieron entre los cinco clubes que votaron en contra.