Conoce los detalles de la elección y las declaraciones del arquero Vozinha sobre el ganador del Balón de Oro 2026.

La elección del Balón de Oro 2026 está a la vuelta de la esquina y uno de los jugadores que se volvió más popular después del Mundial solo necesitó de nueve palabras para elegir al ganador. ¿Vozinha pensará igual que la mayoría de los jurados?

Vozinha fue la gran figura con 18 atajadas, 4.5 por partido, para que Cabo Verde llegara a los 16avos de final del Mundial 2026. En esa fase, el arquero fue testigo directo de lo que uno de los candidatos para ganar el Balón de Oro es capaz de hacer.

“No cambie la camiseta, fue una pequeña conversación. Los felicité a ellos y le dije que fue muy duro, y que eran un muy buen equipo. Fue eso, no hablamos mucho”, confesó Vozinha sobre lo que habló con Messi tras el partido entre Argentina y Cabo Verde en la Copa del Mundo 2026. Su elección empezaba a estar clara.

Vozinha eligió al ganador del Balón de Oro 2026 con nueve palabras

Vozinha y el trofeo del Balón de Oro 2026. (Foto: Getty)

“Si pudiera votar, por supuesto que votaría por él“, le dijo Vozinha al noticiero ‘SportsCenter’, de ESPN, cuando le preguntaron si Messi era su favorito para el Balón de Oro 2026.

¿Quiénes votan para elegir el Balón de Oro 2026?

A diferencia del premio The Best de la FIFA en el que los capitanes y entrenadores de las selecciones, periodistas y aficionados votan, la revista ‘France Football’ determinó que el jurado de votación para el Balon de Oro es un grupo de 100 periodistas especializados, que cada uno representa a los países que estan entre las 100 primeras posiciones de la última actualización del Ranking FIFA.

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