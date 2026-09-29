FIFA premia a Argentina y castiga a Colombia: Los cupos de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2030

Descubre cómo la FIFA benefició a Argentina y por qué Colombia se ve perjudicada en los cupos al Mundial 2030.

Uno de los grandes misterios después del Mundial 2026 es cómo van a ser las Eliminatorias Sudamericanes a la Copa del Mundo 2030 porque de los seis países anfitriones, tres son sudamericanos. Un periodista que trabajó en la Conmebol dio las primeras pistas de cómo va a ser la Eliminatoria ante este hecho.

España, Portugal y Marruecos son las sedes principales del Mundial 2030 y Uruguay, Argentina y Paraguay tendrán un partido como local al cumplirse 100 años de la primera Copa del Mundo. ¿Esto quiere decir que estas tres selecciones sudamericanas ya están clasificadas?

Juan José Buscalia ha trabajado en varias ocasiones con la Conmebol presentando los sorteos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. El periodista argentino no solo contó la propuesta que UEFA y Conmebol no concretaron en vísperas de hacer la Eliminatoria más atractiva con participación en la Liga de Naciones, también reveló detalles de cómo serán las Eliminatorias Sudamamericanas al Mundial 2030.

Buscalia filtró cómo serán las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030

Richard Ríos y Macos Acuña. (Foto: Getty)

“La eliminatoria va a ser con los 10 (seleccionados), eso se lo puedo asegurar. No hay marcha atrás. La postura idealista de ponderar exclusivamente lo deportivo quedó claramene de lado cuando se pusieron hablar de la realidad económica de las federaciones. Las federaciones pagan los sueldos de los entrenadores con la venta de los derechos televisivos, con la venta de tickets para los partidos. Estarías peridiendo tres partidos de local y sostienen al futsal, fútbol playa, fútbol femenino, todas las categorías juveniles la 20, 17, 15 y 13, todas se sostienen con lo que hace la Eliminatoria. Le sacas la Eliminatoria y las federaciones no tienen realmente cómo pagar los sueldos. Por lo tanto, es reducir el presupuesto de donde sale todo en un 30 por ciento sacar esos tres seleccionados (Argentina, Uruguay y Paraguay), por eso es que dijeron no. No hay manera de que se juega una eliminatoria con menos de las 10 selecciones que participan“, filtró Buscalia.

Los cupos de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2030

Luego de explicar el por qué la decisión de jugar las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030 con las 10 selecciones, Juan José Buscalia reveló la decisión de la FIFA que premia a Argentina, Uruguay y Paraguay, y castiga a Colombia y las restantes selecciones sudamericanas. “Conmebol, para que no se clasifiquen absolutamente todos, sí pierde las plazas. No es que son seis y medio más los tres clasificados, si no que van a ser los tres clasificados más los tres y medio (incluyendo repechaje)“, contó el periodista argentino.

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