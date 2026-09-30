Tras el fallo del juicio, Manchester City tendrá que superar dos contextos para evitar su expulsión de la Premier League

Tras más de dos años de juicio tenemos finalmente el primer comunicado oficial alrededor de la trama del Manchester City en la Premier League. El equipo del Etihad ha sido encontrado culpable de todos los cargos en su contra. A la espera del seguramente largo proceso de apelación que se iniciará a lo largo de las próximas horas, empiezan a responderse diferentes preguntas sobre lo que puede ocurrir cuando todas las diligencias alrededor y sus posibles infracciones hayan terminado.

The Independent habla de un auténtico terremoto entre los principales clubes de la Premier League. El fallo contra el Manchester City confirma el enojo general de un torneo que entiende que los Sky Blues se han beneficiado de una contabilidad B que le ha quitado dinero y títulos a prácticamente toda la competición. Un escenario donde se dé la expulsión del club de la máxima categoría del fútbol inglés no está ni mucho menos descartado. UEFA, otro actor que mira todo de reojo.

Para que esto ocurra se necesita que se cumpla una de las dos vías indicadas en el artículo del medio. La primera pasa porque la comisión independiente de la Premier League sugiera la expulsión del Manchester City de la Liga. Pero es que incluso en caso de no ganar el proceso de apelación, pueden ser los mismos clubes quienes decidan de manera arbitraria que el exequipo de Pep Guardiola y Roberto Mancini tenga que abandonar la competición. Hablamos de una Liga cerrada y privada que se maneja de manera autónoma sin la necesidad de la Federación Inglesa. Y es ahí donde los intereses de todas las partes tendrían que ponerse de acuerdo.

El artículo de The Independent señala que si 15 de los 20 dueños de la Premier League quieren la expulsión del Manchester City de la Liga después de que se dé el fallo definitivo, no se necesitará de la participación o valoración de otros entes para conseguirlo. Repetimos que para llegar a este paso primero se tiene que confirmar la culpabilidad del club después de que se lleve a cabo el proceso de apelación que la entidad realizará tras el primer gran fallo del juicio del siglo.

Richard Masters, CEO de la Premier, anunció que la sanción al City llegará pronto: GETTY

Las principales voces de la Premier League hablan de una decisión que llegará más pronto que tarde. Se propondrán sanciones históricas entendiendo que la sostenibilidad económica del torneo se ha visto afectada. También que el prestigio de la mejor Liga del mundo se encuentra en juego ante una investigación de varios años que en este momento tiene patas arriba al fútbol internacional. Las posibles sanciones para el exequipo de Pep Guardiola todavía no han sido definidas de manera oficial.

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Manchester City niega todas las acusaciones

“El proceso de la Premier League sigue en curso, con aspectos importantes aún por completar. El Manchester City FC ahora recurrirá todas las vías legales a su alcance, dado que la opinión contiene errores materiales evidentes, tanto de derecho como de principio y de hecho, y resulta insegura”, empieza el comunicado donde el club se defiende incluso después del fallo oficial.

Su directiva señala que el club: “Es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League. El club cuenta con un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso. Por lo tanto, el Club actuará con firmeza y, cuando sea necesario, de forma proactiva en todos los foros regulatorios y legales pertinentes”.

Datos claves

La expulsión del Manchester City requeriría el voto de 15 clubes de la Premier League .

requeriría el voto de 15 clubes de la . La comisión independiente de la Premier League evalúa sanciones tras la investigación al Manchester City .

evalúa sanciones tras la investigación al . El Manchester City FC emitió un comunicado oficial defendiendo su inocencia y anunciando apelaciones.