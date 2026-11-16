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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Alemania vs. Países Bajos por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Alemania y Países Bajos se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Germany vs. Netherlands, Liga de Naciones
Germany vs. Netherlands, Liga de Naciones

Alemania recibe a Países Bajos este lunes 16 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Pocas rivalidades pesan tanto en Europa como esta, y la tabla asegura que nadie quiere perder terreno. Alemania llega como favorita, pero Países Bajos viene de meter siete goles en su último partido.

Ninguno de los dos se juega la vida en esta fecha, pero sumar acá puede ordenar bastante el resto de la clasificación.

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La actualidad de ambos equipos

Alemania ganó su último compromiso 3-1 como visitante ante Serbia, después de un empate sin goles frente a Grecia. Antes de esa racha también había vencido a los serbios de local, así que llega con la confianza de no perder en tres presentaciones. Está 21° con 8 puntos en 5 partidos, una ubicación que no refleja del todo el nivel mostrado en la última salida.

Países Bajos atraviesa un momento mejor: viene de golear 7-0 en casa a Grecia y antes había superado a Serbia 2-1, también como local. El empate 2-2 ante los griegos en la fecha anterior quedó atrás con esos dos triunfos contundentes. Con 11 unidades está 11° en la tabla, por encima de su rival de turno en esta jornada.

El historial entre Alemania y Países Bajos

El historial entre ambos es larguísimo, con 49 enfrentamientos y una diferencia mínima a favor de Alemania, que ganó 18 contra 12 de Países Bajos, con 19 empates en el medio. En goles también manda Alemania, 91 contra 80.

En los cruces más recientes la paridad es total: el último terminó 1-1, y antes hubo triunfos cortos para cada lado y empates con variedad de marcadores. No hay una tendencia clara en los últimos años, lo que confirma lo parejo de esta historia.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/09/2026Países Bajos vs. Alemania1-1UEFA Nations League
14/10/2024Alemania vs. Países Bajos1-0UEFA Nations League
10/09/2024Países Bajos vs. Alemania2-2UEFA Nations League
26/03/2024Alemania vs. Países Bajos2-1Friendlies
29/03/2022Países Bajos vs. Alemania1-1Friendlies
06/09/2019Alemania vs. Países Bajos2-4UEFA European Championship Qualifiers
24/03/2019Países Bajos vs. Alemania2-3UEFA European Championship Qualifiers
19/11/2018Alemania vs. Países Bajos2-2UEFA Nations League
13/10/2018Países Bajos vs. Alemania3-0UEFA Nations League
14/11/2012Países Bajos vs. Alemania0-0Friendlies

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 16:45 hs
  • Colombia: 14:45 hs
  • Perú: 14:45 hs
  • Chile: 16:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kazajistán vs. EslovaquiaLunes 16 de noviembre09:0012:0016:00
Islas Feroe vs. MoldaviaLunes 16 de noviembre09:0012:0016:00
Islandia vs. LuxemburgoLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00
Estonia vs. BulgariaLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00
Suiza vs. EscociaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Macedonia del Norte vs. EsloveniaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Grecia vs. SerbiaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Polonia vs. SueciaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. RumaniaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda vs. KosovoMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Israel vs. AustriaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Ucrania vs. GeorgiaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Hungría vs. Irlanda del NorteMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Gales vs. PortugalMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Dinamarca vs. NoruegaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Alemania y Países Bajos se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Alemania suma 8 puntos en el torneo.
  • Países Bajos suma 11 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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