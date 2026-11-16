Dónde ver EN VIVO Alemania vs. Países Bajos por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Alemania recibe a Países Bajos este lunes 16 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Pocas rivalidades pesan tanto en Europa como esta, y la tabla asegura que nadie quiere perder terreno. Alemania llega como favorita, pero Países Bajos viene de meter siete goles en su último partido.
Ninguno de los dos se juega la vida en esta fecha, pero sumar acá puede ordenar bastante el resto de la clasificación.
La actualidad de ambos equipos
Alemania ganó su último compromiso 3-1 como visitante ante Serbia, después de un empate sin goles frente a Grecia. Antes de esa racha también había vencido a los serbios de local, así que llega con la confianza de no perder en tres presentaciones. Está 21° con 8 puntos en 5 partidos, una ubicación que no refleja del todo el nivel mostrado en la última salida.
Países Bajos atraviesa un momento mejor: viene de golear 7-0 en casa a Grecia y antes había superado a Serbia 2-1, también como local. El empate 2-2 ante los griegos en la fecha anterior quedó atrás con esos dos triunfos contundentes. Con 11 unidades está 11° en la tabla, por encima de su rival de turno en esta jornada.
El historial entre Alemania y Países Bajos
El historial entre ambos es larguísimo, con 49 enfrentamientos y una diferencia mínima a favor de Alemania, que ganó 18 contra 12 de Países Bajos, con 19 empates en el medio. En goles también manda Alemania, 91 contra 80.
En los cruces más recientes la paridad es total: el último terminó 1-1, y antes hubo triunfos cortos para cada lado y empates con variedad de marcadores. No hay una tendencia clara en los últimos años, lo que confirma lo parejo de esta historia.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/09/2026
|Países Bajos vs. Alemania
|1-1
|UEFA Nations League
|14/10/2024
|Alemania vs. Países Bajos
|1-0
|UEFA Nations League
|10/09/2024
|Países Bajos vs. Alemania
|2-2
|UEFA Nations League
|26/03/2024
|Alemania vs. Países Bajos
|2-1
|Friendlies
|29/03/2022
|Países Bajos vs. Alemania
|1-1
|Friendlies
|06/09/2019
|Alemania vs. Países Bajos
|2-4
|UEFA European Championship Qualifiers
|24/03/2019
|Países Bajos vs. Alemania
|2-3
|UEFA European Championship Qualifiers
|19/11/2018
|Alemania vs. Países Bajos
|2-2
|UEFA Nations League
|13/10/2018
|Países Bajos vs. Alemania
|3-0
|UEFA Nations League
|14/11/2012
|Países Bajos vs. Alemania
|0-0
|Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 13:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 16:45 hs
- Colombia: 14:45 hs
- Perú: 14:45 hs
- Chile: 16:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 1, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Kazajistán vs. Eslovaquia
|Lunes 16 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Islas Feroe vs. Moldavia
|Lunes 16 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Islandia vs. Luxemburgo
|Lunes 16 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Estonia vs. Bulgaria
|Lunes 16 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suiza vs. Escocia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Eslovenia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Grecia vs. Serbia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Polonia vs. Suecia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda vs. Kosovo
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Israel vs. Austria
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Ucrania vs. Georgia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Hungría vs. Irlanda del Norte
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Gales vs. Portugal
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Dinamarca vs. Noruega
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Alemania y Países Bajos se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Alemania suma 8 puntos en el torneo.
- Países Bajos suma 11 puntos en el torneo.