Dónde ver EN VIVO Alemania vs. Países Bajos por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Alemania y Países Bajos se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Alemania recibe a Países Bajos este lunes 16 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Pocas rivalidades pesan tanto en Europa como esta, y la tabla asegura que nadie quiere perder terreno. Alemania llega como favorita, pero Países Bajos viene de meter siete goles en su último partido.

Ninguno de los dos se juega la vida en esta fecha, pero sumar acá puede ordenar bastante el resto de la clasificación.

La actualidad de ambos equipos

Alemania ganó su último compromiso 3-1 como visitante ante Serbia, después de un empate sin goles frente a Grecia. Antes de esa racha también había vencido a los serbios de local, así que llega con la confianza de no perder en tres presentaciones. Está 21° con 8 puntos en 5 partidos, una ubicación que no refleja del todo el nivel mostrado en la última salida.

Países Bajos atraviesa un momento mejor: viene de golear 7-0 en casa a Grecia y antes había superado a Serbia 2-1, también como local. El empate 2-2 ante los griegos en la fecha anterior quedó atrás con esos dos triunfos contundentes. Con 11 unidades está 11° en la tabla, por encima de su rival de turno en esta jornada.

El historial entre Alemania y Países Bajos

El historial entre ambos es larguísimo, con 49 enfrentamientos y una diferencia mínima a favor de Alemania, que ganó 18 contra 12 de Países Bajos, con 19 empates en el medio. En goles también manda Alemania, 91 contra 80.

En los cruces más recientes la paridad es total: el último terminó 1-1, y antes hubo triunfos cortos para cada lado y empates con variedad de marcadores. No hay una tendencia clara en los últimos años, lo que confirma lo parejo de esta historia.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Países Bajos vs. Alemania 1-1 UEFA Nations League 14/10/2024 Alemania vs. Países Bajos 1-0 UEFA Nations League 10/09/2024 Países Bajos vs. Alemania 2-2 UEFA Nations League 26/03/2024 Alemania vs. Países Bajos 2-1 Friendlies 29/03/2022 Países Bajos vs. Alemania 1-1 Friendlies 06/09/2019 Alemania vs. Países Bajos 2-4 UEFA European Championship Qualifiers 24/03/2019 Países Bajos vs. Alemania 2-3 UEFA European Championship Qualifiers 19/11/2018 Alemania vs. Países Bajos 2-2 UEFA Nations League 13/10/2018 Países Bajos vs. Alemania 3-0 UEFA Nations League 14/11/2012 Países Bajos vs. Alemania 0-0 Friendlies

Horario del partido

México (CDMX): 13:45 hs

13:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 16:45 hs

16:45 hs Colombia: 14:45 hs

14:45 hs Perú: 14:45 hs

14:45 hs Chile: 16:45 hs

16:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Kazajistán vs. Eslovaquia Lunes 16 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Islas Feroe vs. Moldavia Lunes 16 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Islandia vs. Luxemburgo Lunes 16 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Estonia vs. Bulgaria Lunes 16 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Suiza vs. Escocia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Eslovenia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Grecia vs. Serbia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Polonia vs. Suecia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda vs. Kosovo Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Israel vs. Austria Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Ucrania vs. Georgia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Hungría vs. Irlanda del Norte Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Gales vs. Portugal Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Dinamarca vs. Noruega Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis

Alemania y Países Bajos se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Alemania suma 8 puntos en el torneo.

suma 8 puntos en el torneo. Países Bajos suma 11 puntos en el torneo.