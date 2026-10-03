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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Serbia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Países Bajos y Serbia se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Netherlands vs. Serbia, Liga de Naciones
Netherlands vs. Serbia, Liga de Naciones

El domingo 4 de octubre, Países Bajos y Serbia se cruzan de nuevo a días de haberse enfrentado en la fecha pasada. La diferencia es que ahora el que necesita reaccionar ya empieza a quedarse sin margen.

Es la jornada 4 de la Liga de Naciones y mientras Países Bajos pelea por mantenerse en la mitad alta de la tabla, Serbia todavía no sumó un solo punto en el torneo.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Países Bajos llega irregular: empató 2-2 como visitante ante Grecia en su último partido, después de haber vencido 2-1 a este mismo rival, Serbia, también de visitante. Antes había igualado 1-1 de local frente a Alemania. Con 5 puntos y el puesto 17 de 54, el equipo tiene con qué ganar pero no termina de cerrar los partidos.

Serbia, en cambio, no gana desde que arrancó la competencia. Cayó 0-2 ante Alemania, antes perdió 1-2 contra el propio Países Bajos y también sufrió una derrota 1-2 frente a Grecia. Sin puntos y en el puesto 50, el equipo busca al menos sumar su primera unidad del certamen.

El historial entre Países Bajos y Serbia

El historial entre ambos es corto pero sin sorpresas: apenas dos antecedentes y los dos quedaron en manos de Países Bajos. El más reciente fue hace apenas unos días, cuando Serbia hizo de local y cayó 1-2. El otro antecedente data de 2006, también con triunfo neerlandés por la mínima. En total, Países Bajos convirtió tres goles y Serbia solo uno.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
27/09/2026Serbia vs. Países Bajos1-2UEFA Nations League
11/06/2006Serbia vs. Países Bajos0-1FIFA World Cup

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kosovo vs. AustriaDomingo 4 de octubre10:0013:0018:00
Irlanda vs. IsraelDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Grecia vs. AlemaniaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Portugal vs. NoruegaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Gales vs. DinamarcaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Chipre vs. LetoniaLunes 5 de octubre10:0013:0018:00
Montenegro vs. ArmeniaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Rumania vs. SueciaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. PoloniaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Ucrania vs. HungríaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Irlanda del Norte vs. GeorgiaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Italia vs. TurquíaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Francia vs. BélgicaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Kazajistán vs. Islas FeroeMartes 6 de octubre08:0011:0016:00
Luxemburgo vs. BulgariaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Estonia vs. IslandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Moldavia vs. EslovaquiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Bielorrusia vs. FinlandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Albania vs. San MarinoMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Inglaterra vs. República ChecaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Croacia vs. EspañaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Países Bajos y Serbia se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Países Bajos suma 5 puntos en el torneo.
  • Serbia suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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