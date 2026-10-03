Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Serbia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Países Bajos y Serbia se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El domingo 4 de octubre, Países Bajos y Serbia se cruzan de nuevo a días de haberse enfrentado en la fecha pasada. La diferencia es que ahora el que necesita reaccionar ya empieza a quedarse sin margen.

Es la jornada 4 de la Liga de Naciones y mientras Países Bajos pelea por mantenerse en la mitad alta de la tabla, Serbia todavía no sumó un solo punto en el torneo.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Países Bajos llega irregular: empató 2-2 como visitante ante Grecia en su último partido, después de haber vencido 2-1 a este mismo rival, Serbia, también de visitante. Antes había igualado 1-1 de local frente a Alemania. Con 5 puntos y el puesto 17 de 54, el equipo tiene con qué ganar pero no termina de cerrar los partidos.

Serbia, en cambio, no gana desde que arrancó la competencia. Cayó 0-2 ante Alemania, antes perdió 1-2 contra el propio Países Bajos y también sufrió una derrota 1-2 frente a Grecia. Sin puntos y en el puesto 50, el equipo busca al menos sumar su primera unidad del certamen.

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El historial entre Países Bajos y Serbia

El historial entre ambos es corto pero sin sorpresas: apenas dos antecedentes y los dos quedaron en manos de Países Bajos. El más reciente fue hace apenas unos días, cuando Serbia hizo de local y cayó 1-2. El otro antecedente data de 2006, también con triunfo neerlandés por la mínima. En total, Países Bajos convirtió tres goles y Serbia solo uno.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/09/2026 Serbia vs. Países Bajos 1-2 UEFA Nations League 11/06/2006 Serbia vs. Países Bajos 0-1 FIFA World Cup

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Kosovo vs. Austria Domingo 4 de octubre 10:00 13:00 18:00 Irlanda vs. Israel Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Grecia vs. Alemania Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Portugal vs. Noruega Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Gales vs. Dinamarca Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Chipre vs. Letonia Lunes 5 de octubre 10:00 13:00 18:00 Montenegro vs. Armenia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Rumania vs. Suecia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Ucrania vs. Hungría Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Georgia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Turquía Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Francia vs. Bélgica Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Kazajistán vs. Islas Feroe Martes 6 de octubre 08:00 11:00 16:00 Luxemburgo vs. Bulgaria Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Estonia vs. Islandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Moldavia vs. Eslovaquia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bielorrusia vs. Finlandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. San Marino Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. República Checa Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Croacia vs. España Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis