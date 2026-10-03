Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Serbia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

El domingo 4 de octubre, Países Bajos y Serbia se cruzan de nuevo a días de haberse enfrentado en la fecha pasada. La diferencia es que ahora el que necesita reaccionar ya empieza a quedarse sin margen.
Es la jornada 4 de la Liga de Naciones y mientras Países Bajos pelea por mantenerse en la mitad alta de la tabla, Serbia todavía no sumó un solo punto en el torneo.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Países Bajos llega irregular: empató 2-2 como visitante ante Grecia en su último partido, después de haber vencido 2-1 a este mismo rival, Serbia, también de visitante. Antes había igualado 1-1 de local frente a Alemania. Con 5 puntos y el puesto 17 de 54, el equipo tiene con qué ganar pero no termina de cerrar los partidos.
Serbia, en cambio, no gana desde que arrancó la competencia. Cayó 0-2 ante Alemania, antes perdió 1-2 contra el propio Países Bajos y también sufrió una derrota 1-2 frente a Grecia. Sin puntos y en el puesto 50, el equipo busca al menos sumar su primera unidad del certamen.
El historial entre Países Bajos y Serbia
El historial entre ambos es corto pero sin sorpresas: apenas dos antecedentes y los dos quedaron en manos de Países Bajos. El más reciente fue hace apenas unos días, cuando Serbia hizo de local y cayó 1-2. El otro antecedente data de 2006, también con triunfo neerlandés por la mínima. En total, Países Bajos convirtió tres goles y Serbia solo uno.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/09/2026
|Serbia vs. Países Bajos
|1-2
|UEFA Nations League
|11/06/2006
|Serbia vs. Países Bajos
|0-1
|FIFA World Cup
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Kosovo vs. Austria
|Domingo 4 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Irlanda vs. Israel
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Grecia vs. Alemania
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Portugal vs. Noruega
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Gales vs. Dinamarca
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Chipre vs. Letonia
|Lunes 5 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Montenegro vs. Armenia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Rumania vs. Suecia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Polonia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Ucrania vs. Hungría
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Georgia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Italia vs. Turquía
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Francia vs. Bélgica
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Kazajistán vs. Islas Feroe
|Martes 6 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Estonia vs. Islandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Moldavia vs. Eslovaquia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bielorrusia vs. Finlandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. San Marino
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. República Checa
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Croacia vs. España
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Países Bajos y Serbia se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Países Bajos suma 5 puntos en el torneo.
- Serbia suma 0 puntos en el torneo.