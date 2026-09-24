Dónde ver EN VIVO Turquía vs. Francia por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Turquía y Francia se enfrentan este viernes 25 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Turquía recibe el desafío más exigente de esta fecha de la Liga de Naciones cuando el viernes 25 de septiembre se mida ante Francia, la gran candidata del grupo.

El duelo sirve para medir el nivel de ambas selecciones en un certamen donde cada punto pesa, y para Turquía representa la chance de dar una sorpresa ante uno de los pesos pesados del continente.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Turquía llega con sensaciones mixtas: en su presentación más reciente sacó pecho y superó 3-2 a Estados Unidos como local, un resultado que le devolvió algo de confianza después de caer con Paraguay en su propia cancha y perder también como visitante frente a Australia. El equipo turco necesita sostener ese repunte si quiere plantarle cara a un rival de jerarquía superior.

Francia, en cambio, no atraviesa su mejor momento pese a ser la favorita en el papel. Viene de una derrota dura, 4-6 como local ante Inglaterra, que se suma a otro traspié en su casa frente a España. Antes de esa racha negativa había goleado 2-0 a Marruecos, así que el equipo francés buscará cortar la seguidilla de resultados adversos justamente en Turquía.

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El historial entre Turquía y Francia

El historial reciente entre ambos favorece claramente a Francia, que ganó 4 de los 6 enfrentamientos directos, con apenas una victoria turca y un empate. La diferencia de gol también es contundente: 13 tantos convertidos por los franceses contra 5 de Turquía en todo el registro.

En los cruces más recientes hubo un poco de todo. El último antecedente terminó igualado 1-1, pero antes de eso Turquía había dado el golpe al vencer 2-0 en 2019. En los enfrentamientos anteriores, sin embargo, Francia se impuso con claridad en varias ocasiones, incluyendo una goleada 4-0 en 1996.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/10/2019 Francia vs. Turquía 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 08/06/2019 Turquía vs. Francia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 05/06/2009 Francia vs. Turquía 1-0 Friendlies 26/06/2003 Francia vs. Turquía 3-2 FIFA Confederations Cup 14/11/2000 Turquía vs. Francia 0-4 Friendlies 08/10/1996 Francia vs. Turquía 4-0 Friendlies

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0

Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Armenia vs. Letonia Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Georgia vs. Irlanda del Norte Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Montenegro vs. Chipre Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Suecia vs. Rumania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Hungría vs. Ucrania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Bélgica Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00 Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Lituania vs. Azerbaiyán Domingo 27 de septiembre 07:00 10:00 15:00 Austria vs. Kosovo Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Serbia vs. Países Bajos Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Dinamarca vs. Gales Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Israel vs. Irlanda Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Alemania vs. Grecia Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Noruega vs. Portugal Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

Turquía y Francia se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.

se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.