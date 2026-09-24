Dónde ver EN VIVO Turquía vs. Francia por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Turquía recibe el desafío más exigente de esta fecha de la Liga de Naciones cuando el viernes 25 de septiembre se mida ante Francia, la gran candidata del grupo.
El duelo sirve para medir el nivel de ambas selecciones en un certamen donde cada punto pesa, y para Turquía representa la chance de dar una sorpresa ante uno de los pesos pesados del continente.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: fuboTV, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain
La actualidad de ambos equipos
Turquía llega con sensaciones mixtas: en su presentación más reciente sacó pecho y superó 3-2 a Estados Unidos como local, un resultado que le devolvió algo de confianza después de caer con Paraguay en su propia cancha y perder también como visitante frente a Australia. El equipo turco necesita sostener ese repunte si quiere plantarle cara a un rival de jerarquía superior.
Francia, en cambio, no atraviesa su mejor momento pese a ser la favorita en el papel. Viene de una derrota dura, 4-6 como local ante Inglaterra, que se suma a otro traspié en su casa frente a España. Antes de esa racha negativa había goleado 2-0 a Marruecos, así que el equipo francés buscará cortar la seguidilla de resultados adversos justamente en Turquía.
El historial entre Turquía y Francia
El historial reciente entre ambos favorece claramente a Francia, que ganó 4 de los 6 enfrentamientos directos, con apenas una victoria turca y un empate. La diferencia de gol también es contundente: 13 tantos convertidos por los franceses contra 5 de Turquía en todo el registro.
En los cruces más recientes hubo un poco de todo. El último antecedente terminó igualado 1-1, pero antes de eso Turquía había dado el golpe al vencer 2-0 en 2019. En los enfrentamientos anteriores, sin embargo, Francia se impuso con claridad en varias ocasiones, incluyendo una goleada 4-0 en 1996.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/10/2019
|Francia vs. Turquía
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|08/06/2019
|Turquía vs. Francia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|05/06/2009
|Francia vs. Turquía
|1-0
|Friendlies
|26/06/2003
|Francia vs. Turquía
|3-2
|FIFA Confederations Cup
|14/11/2000
|Turquía vs. Francia
|0-4
|Friendlies
|08/10/1996
|Francia vs. Turquía
|4-0
|Friendlies
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Armenia vs. Letonia
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Georgia vs. Irlanda del Norte
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Montenegro vs. Chipre
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suecia vs. Rumania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Hungría vs. Ucrania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Italia vs. Bélgica
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovenia vs. Escocia
|Sábado 26 de septiembre
|07:00
|10:00
|15:00
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islandia vs. Estonia
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Eslovaquia vs. Moldavia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. Bielorrusia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|San Marino vs. Finlandia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Suiza
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. España
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|República Checa vs. Croacia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Lituania vs. Azerbaiyán
|Domingo 27 de septiembre
|07:00
|10:00
|15:00
|Austria vs. Kosovo
|Domingo 27 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Serbia vs. Países Bajos
|Domingo 27 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Dinamarca vs. Gales
|Domingo 27 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Israel vs. Irlanda
|Domingo 27 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Alemania vs. Grecia
|Domingo 27 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Noruega vs. Portugal
|Domingo 27 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Turquía y Francia se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.