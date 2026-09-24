Última hora: Aseguran que un gigante de Europa también ofertará por Millonarios

Revelan una supuesta nueva oferta para comprar a Millonarios en medio de versiones que apuntan a que el club sería vendido.

Millonarios vuelve a estar en el centro de los rumores sobre una posible venta y esta vez el interesado sería un gigante del fútbol europeo. El conjunto bogotano podría estar en el radar de uno de los grupos empresariales más importantes del fútbol mundial.

El interesado sería el Manchester City, cuyos propietarios analizarían realizar una oferta cercana a los 78 millones de libras esterlinas por Millonarios. La operación se realizaría a través del City Football Group, estructura que administra al conjunto inglés y otros clubes alrededor del mundo, con la posibilidad de incorporar al equipo colombiano a su proyecto deportivo.

No sería la primera vez que aparece el nombre del City Football Group relacionado con Millonarios. En años anteriores ya surgieron versiones sobre un supuesto interés del conglomerado por adquirir al club colombiano, aunque en aquel momento la institución no estaba a la venta y la posibilidad de una operación no avanzó.

Millonarios también recibió recientemente una propuesta del Grupo Amber y el grupo Kapital, que habrían puesto sobre la mesa una oferta cercana a los 65 millones de dólares para adquirir el club. Sin embargo, esa propuesta habría sido rechazada por los propietarios de la institución, que no llegaron a un acuerdo para concretar la venta.

Por ahora, el supuesto interés del City Football Group por Millonarios no ha sido confirmado oficialmente. La información se mantiene como un rumor y tampoco ha sido desmentida por ninguna de las partes, por lo que habrá que esperar para conocer si realmente existe una propuesta formal por el conjunto colombiano.

¿Qué equipos administra el City Football Group?

Los equipos que forman parte o están asociados al City Football Group son Manchester City, Girona FC, Palermo FC, ESTAC Troyes, Lommel SK, New York City FC, Melbourne City FC, Esporte Clube Bahia, Montevideo City Torque, Shenzhen Peng City y Club Bolívar.

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