Alineaciones de Italia y Bélgica por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Italia vs. Bélgica este viernes 25 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Las alineaciones de Italia y Bélgica
Italia (4-3-3): Gianluigi Donnarumma, Riccardo Calafiori, Gianluca Mancini, Michael Kayode, Matteo Ruggeri, Nicolò Barella, Sandro Tonali, Samuele Ricci, Giacomo Raspadori, Francesco Pio Esposito, Nicolò Zaniolo.
Bélgica (4-2-3-1): Senne Lammens, Maxim De Cuyper, Zeno Debast, Koni De Winter, Timothy Castagne, Kevin De Bruyne, Roméo Lavia, Youri Tielemans, Charles De Ketelaere, Mika Godts, Dodi Lukebakio.
Suplentes de Italia: Moise Kean, Gianluca Scamacca, Federico Dimarco, Nicolò Fagioli, Davide Frattesi, Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni, Giorgio Scalvini, Antonio Vergara, Daniel Maldini, Marco Carnesecchi, Sebastiano Esposito, Bryan Cristante, Daniele Ghilardi, Honest Ahanor, Rolando Mandragora, Guglielmo Vicario, Alessandro Gianni Romano, Diego Coppola, Eddy Kouadio, Issa Doumbia, Massimo Pessina, Mohamed Alì Zoma, Nicolò Cambiaghi, Samuele Inacio.
Suplentes de Bélgica: Maarten Vandevoordt, Arthur Theate, Brandon Mechele, Mandela Keita, Romelu Lukaku, Lois Openda, Mike Penders, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys, Diego Moreira, Hans Vanaken, Alexis Saelemaekers, Jari De Busser, Malick Fofana, Nathan Ngoy, Matias Fernandez-Pardo.
La previa de Italia y Bélgica: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 25 de septiembre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 15 cruces — Italia ganó 7, Bélgica ganó 3 y empataron 5
- Último antecedente: 14/11/2024: Bélgica 0-1 Italia
- Próximo partido de Italia: vs. Turquía, lunes 28 de septiembre
- Próximo partido de Bélgica: vs. Francia, lunes 28 de septiembre