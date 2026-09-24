Marcelo Gallardo señaló al culpable de la derrota de Ecuador contra Corea del Sur

La Selección de Ecuador perdió contra Corea del Sur en el debut de Marcelo Gallardo y el DT argentino dio explicaciones en rueda de prensa.

La Selección de Ecuador arrancaba la era de Marcelo Gallardo con un partido amistoso contra Corea del Sur y la expectativa del debut del DT argentino no terminó bien. La ‘Tri’ cayó goleado 3-0 y el DT argentino dio sus impresiones en rueda de prensa.

“No fue el debut esperado. Las intenciones que teníamos nos alcanzó solo un tiempo(…) pocas horas de sueños, cansancio”, dijo señalando que el trajín del viaje y los pocos entrenamientos pesaron en el partido.

“Hay que descansar, hay que empezar a dar conceptos futbolísticos. Más allá de la bronca por el resultado hay que acompañar el contexto”, dijo el DT sobre virar la página rápidamente.

El primer entrenamiento que tuvo el ex River Plate con los jugadores fue escueto debido a los viajes y la llegada de los convocados, por lo que en estos días el DT podrá por primera vez trabajar con plenitud.

Ya en las declaraciones previo al partido, Gallardo había señalado que la idea del juego no se iba a apreciar con tan poco tiempo de trabajo. Se espera que contra Japón también haya cambios.

Los partidos de la Selección de Ecuador

Jueves 24 de septiembre: Corea del Sur vs. Ecuador, en el Suwon World Cup Stadium (Big Bird Stadium). Hora en Ecuador: 06:00. Será el debut oficial de Gallardo.

Jueves 1 de octubre: Japón vs. Ecuador, en el Estadio de Yokohama (Nissan Stadium), por la Copa Kirin. Hora en Ecuador: 05:10.

Lunes 5 de octubre: Ecuador vs. Panamá o Nueva Zelanda, en el Estadio Nacional de Tokio, también por la Copa Kirin. El rival y el horario definitivo dependen del resultado ante Japón.

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¡Gol de Corea del Sur! 🇰🇷⚽ Al minuto 55', Oh Hyeon-Gyu remató desde la media luna en una contra rápida. La pelota se desvió en Porozo y descolocó a la zaga tricolor. https://t.co/5c8qZgzB0I



⏱️ 55’ | 🇰🇷 Corea del Sur 1-0 Ecuador 🇪🇨#LaTri #Ecuador pic.twitter.com/6g8WlqxhI4 — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 24, 2026

¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! ⚽🔥



Son Heung-min anota de tiro libre desde un ángulo increíble para poner el 2-0 a favor de Corea ante Ecuador. ¡La estrella de #LAFC demuestra que todavía tiene muchísimo gas en el tanque! 🇰🇷⚡️https://t.co/5c8qZgzB0I pic.twitter.com/yqZkY68JfQ — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 24, 2026

🚨 ¡DURO GOLPE EN EL DEBUT DE GALLARDO!



Dong-gyeong Lee puso el 3-0 y es goleada de Corea del Sur sobre la Selección de Ecuador en amistoso internacional. https://t.co/5c8qZgzB0I



⚽ Corea del Sur 3-0 Ecuador pic.twitter.com/NEebmxYJxB — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 24, 2026

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Heungmin Son marcó el 2-0 de Corea del Sur a Ecuador. Foto: Getty.

En resumen