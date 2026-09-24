Alineaciones de Turquía y Francia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Turquía vs. Francia este viernes 25 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Las alineaciones de Turquía y Francia
Turquía (4-2-3-1): Ugurcan Cakir, Eren Elmali, Abdulkerim Bardakci, Ozan Kabak, Zeki Celik, Arda Guler, Salih Ozcan, Ismail Yuksek, Baris Alper Yilmaz, Kerem Akturkoglu, Can Uzun. DT: Vincenzo Montella.
Francia (4-2-3-1): Mike Maignan, Andy Diouf, Maxence Lacroix, Dayot Upamecano, Jules Kounde, Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Kylian Mbappe, Michael Olise, Desire Doue.
Suplentes de Turquía: Oguz Aydin, Orkun Kokcu, Merih Demiral, Emirhan Topcu, Deniz Gul, Ilhan Fakili, Aral Simsir, Altay Bayindir, Irfan Can Kahveci, Adil Demirbag, Yunus Akgun, Ferdi Kadioglu, Okan Kocuk, Samet Akaydin, Bartug Elmaz, Demir Tiknaz, Melih Kabasakal, Muhammed Sengezer, Mustafa Eskihellac.
Suplentes de Francia: Bradley Barcola, Ousmane Dembele, Robin Risser, Jeremy Jacquet, Pierre Kalulu, Manu Kone, Adrien Truffert, Ibrahima Konate, Warren Zaire-Emery, Lucas Da Cunha, Esteban Lepaul, Guillaume Restes, Jean Butez, Maghnes Akliouche, Leny Yoro.
La previa de Turquía y Francia: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 25 de septiembre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 6 cruces — Turquía ganó 1, Francia ganó 4 y empataron 1
- Último antecedente: 14/10/2019: Francia 1-1 Turquía
- Próximo partido de Turquía: vs. Italia, lunes 28 de septiembre
- Próximo partido de Francia: vs. Bélgica, lunes 28 de septiembre