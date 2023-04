El caso Dani Alves tiene novedades importantes con el testimonio de varias fuentes que han accedido a los videos de la discoteca Sutton con lo que ocurrió a fines de diciembre de 2022 en la noche del encuentro entre el brasileño y la presunta víctima, que lo acusa de agresión sexual. Las imágenes muestran algunos detalles que podrían darle un giro a la causa judicial y beneficiarían al brasileño.

Hace algunos días, la defensa de Alves presentó un nuevo recurso legal para tratar de lograr su libertad condicional. Sin embargo, la Justicia volvió a rechazarlo, por lo que el lateral brasileño continúa en el Centro Penitenciario Brians 2 de Barcelona. Sin embargo, el testimonio de algunas fuentes que siguen el caso podrían cambiarlo todo.

Es que algunos periodistas españoles, como los casos de Nacho Abad y Mayka Navarro, quienes han seguido todo lo acontecido con la situación judicial de Dani Alves, han tenido acceso a las imágenes de los videos de la discoteca Sutton con lo ocurrido en la noche de la presunta agresión sexual. Se trata de casi 26 horas de grabación que están en manos de la Justicia y algunos detalles al respecto han sorprendido a los comunicadores en cuestión.

Para Nacho Abad, en declaraciones al programa En boca de todos (Cuatro), hay un primer consentimiento entre Alves y la denunciante. "Yo observo en esas imágenes cómo Alves le toca el culo a la chica y su consentimiento está en su cabeza (...) Si ella no consiente, mi reacción hubiera sido apartarle y decirle 'no me toques el culo', y yo eso no lo veo. Le toca el culo y ella le coge de la cintura a él. Voluntariamente, se va al baño unos segundos después", contó.

Por su parte, Navarro, quien habló en exclusiva con El programa de Ana Rosa, también concluye en que "hay un acercamiento" claro entre Alves y la denunciante. Pero, a su vez, tanto ella como Abad, aclararon un punto importante en la investigación. "Hay un momento en que el brasileño accede a la puerta que conduce al baño (donde presuntamente tuvo lugar el abuso). Unos dos minutos después, la joven entra por la misma puerta", reveló.

¿Hay chances de que Dani Alves salga en libertad?

La defensa, a cargo del abogado Cristóbal Martell, continúa en la búsqueda de la libertad de Dani Alves. El último recurso presentado (que fue rechazado, como se dijo antes) consistía en un escrito en donde se hacía hincapié en las imágenes de los videos, las cuales no coincidían con el relato de la presunta víctima.

En todo caso, Alves continuará detenido en prisión, pero que trasciendan este tipo de detalles sobre lo ocurrido en la discoteca Sutton puede ser un punto a su favor para hacer fuerza en su afán de, al menos, conseguir la libertad condicional.