Rosalía es una de las cantantes del momento, superando los 23 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. El estreno de su nueva canción será en enero de 2023 y tiene un nombre particular: LLYLM.

Estas letras en realidad representan la frase "Lie Like You Love Me", lo que en español significa "Mientes como amas". La canción será estrenada en YouTube y en Spotify el 27 de enero de este año.

El anuncio fue realizado mediante una publicación en su cuenta oficial de Twitter, mensaje que ya tuvo más de 30.000 Me Gusta. Todos sus fans esperan ansiosos el nuevo tema de la cantante española.

Durante el último año, Rosalía tuvo grandes éxitos que le hicieron aumentar su fama. Su principal éxito fue el álbum Motomami, lanzado el 18 de marzo de 2022. Con este álbum obtuvo el premio a Mejor Álbum del Año entregado por los Grammys Latinos.

¿Cuándo es la fecha de lanzamiento de la nueva canción de Rosalía, LLYLM?

La fecha de lanzamiento de la nueva canción llamada LLYLM está programada para el 27 de enero de 2023.

¿Qué significan las letras LLYLM en la nueva canción de Rosalía?

LLYLM representa la frase "Lie Like You Love Me", lo que en español significa "Mientes como amas".