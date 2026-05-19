Tras empatar ante Sao Paulo: revelan que Millonarios buscaría el fichaje de este delantero

Millonarios buscaría el fichaje de un nuevo delantero y tras empatar ante Sao Paulo en Copa Sudamericana revelan su nombre.

Millonarios sigue avanzando en la contratación de un nuevo delantero para la siguiente temporada. El club ahora ya solo juega Copa Sudamericana y Bustos quiere nuevos jugadores para el segundo semestre. Duván Vergara era uno de los que más interesaba, pero ahora otro es el candidato. Todo esto tras un polémico empate contra Sao Paulo, donde Contreras falló un penal

De acuerdo a la información de Carlos Alemán, Millonarios ya descartó el fichaje de Duván Vergara, pero el club iría definitivamente por otro jugador para su ataque. El nuevo nombre que interesa al club es Harold Santiago Mosquera, que ahora está en Cerro Porteño.

Millonarios vuelve a la carga por Harold Santiago como ya lo hizo en el semestre anterior, aunque al final el club que se lo terminó quedando fue Cerro Porteño. El delantero no la pasa bien en Paraguay y es muy posible que pegue la vuelta al fútbol colombiano.

Este fichaje directamente apunta a lo que sería el segundo semestre de Millonarios en el campeonato local, donde se apostará por salir campeón para regresar a jugar en la Copa Libertadores. El ‘Embajador’ de Bustos quiere a varios jugadores para 2026.

🗣"Duván Vergara no viene a Millonarios, pero le interesa Harold Santiago Mosquera", @CarlosAlemanJ en el #MorninGol de #ASColombia pic.twitter.com/TAY0Y1CK9Q — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) May 19, 2026

Fabián Bustos está buscando a nuevos jugadores para su Millonarios y quiere fichajes que le puedan dar ese salto de competitividad necesario. Además, en el club también se está trabajando en algunas salidas para después de la Copa del Mundo.

Publicidad

Los delanteros que tiene Millonarios

En esta temporada Millonarios cuenta con delanteros como: Rodrigo Contreras, Leandro Castro, Santiago Giordana y también Radamel Falcao. Alguna salida debería darse en las siguientes semanas para que el club pueda fichar a un nuevo delantero.