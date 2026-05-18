Todo el fútbol colombiano consternado con el dinero que Millonarios recibiría por Beckham David Castro

La gran mayoría de jugadores de Millonarios no se salva de las críticas tras quedar por segundo semestre consecutivo por fuera de los Playoffs y cuadrangulares de la Liga Colombiana. Beckham David Castro es uno de ellos y, por ese motivo, consternó a todo el fútbol colombiano el dinero que ‘Millos’ recibiría por su venta.

Cuando parecía que iba a ser un mercado de fichajes en el que Millonarios no iba a vender a ningún jugador y la solución para seguir depurando el plantel era ceder jugadores y llegar a acuerdos para rescindir contratos, apareció la bomba deportiva sobre la inminente venta de Castro.

“El FC Lugano de la primera división de Suiza es el club que pretende a Beckham Castro. El equipo suizo espera cerrar los últimos detalles de la negociación para que el atacante viaje a Europa en las próximas horas”, publicó el periodista Guillermo Arango antes de que se filtrara la cifra que consternó a todo el fútbol de Colombia.

Millonarios recibiría este dinero por Beckham David Castro

Beckham Castro, Rodrigo Contreras y Darwin Quintero. (Foto; Vizzor Image)

Si la sorpresa no era suficiente porque Millonarios va a vender a un jugador como Beckham David Castro que era suplente, el periodista Felipe Sierra publicó en X que Millos recibiría cerca de un millón de dólares por la venta del delantero de 22 años. Castro firmará por tres años con el FC Lugano, agregó el comunicador Mariano Olsen.

El otro delantero que confirmó su salida de Millonarios

No solo se irá Beckham Castro… A pesar de que marcó sus dos primeros goles con Millonarios ante Patriotas en la victoria 2-3 por Copa Colombia, Jorge Cabezas Hurtado confirmó que no sigue en el club ‘Embajador’ diciendo que “no me gustaría salir del equipo de esa manera, pero qué se puede hacer. Me hubiera gustado que los goles hubieran sido antes, pero le doy gracias a Dios que pude aportarle un poquito al equipo”.

Publicidad

Encuesta¿En dónde jugará Beckham David Castro? ¿En dónde jugará Beckham David Castro? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis