Dos regresos: Liga de Quito tiene encaminado tres refuerzos para junio

Liga de Quito se mueve en el mercado de fichajes y ya tendría tres refuerzos encaminados para el segundo semestre.

Liga de Quito continúa en la búsqueda activa de refuerzos para el segundo semestre, las salidas empiezan a ser definidas y ahora toca las contrataciones. En horas recientes han confirmado tres nombres que llegarían al equipo.

Anderson Julio, Luis Amarilla y John Ontaneda son los tres jugadores que llegarían a Liga de Quito. La urgencia de buscar un defensor central hará que el defensa de Aucas sea prioridad.

La falta de gol de Deyverson y la posible salida de Michael Estrada obliga a buscar un nuevo delantero centro y el paraguayo Amarilla ya fue informado que no entra en planes de Cerro Porteño.

Finalmente tras siete años fuera, Anderson Julio podría volver al fútbol ecuatoriano. Esta es la operación más difícil desde lo económico, con Julio ganando cerca de 40 mil dólares mensuales.

Curiosamente, Jhojan Julio también podría ser refuerzo de Liga, aunque su idea es jugar en el exterior también tiene la oferta del club ‘albo’. Se rumora que Barcelona también lo quiere.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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Anderson Julio – Liga de Quito.

En resumen