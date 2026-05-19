La decisión del Arsenal con Piero Hincapié tras ganar la Premier League

Piero Hincapié es nuevo campeón de la Premier League y con esto ya hay novedades sobre el Arsenal y la decisión sobre el ecuatoriano.

Piero Hincapié hizo historia y fue parte del Arsenal campeón de la Premier League luego de más de 20 años. Ahora vienen los festejos y luego el ecuatoriano tendrá la decisión final sobre dónde jugará la próxima temporada.

Luego de esta temporada, que para el Arsenal termina luego de la final de Champions League, el nuevo campeón inglés ejecutará la obligación de compra y pagará 52 millones de euros por Piero Hincapié.

El defensor y lateral cerró la temporada siendo titular y lo más probable es que en la final contra el PSG otra vez salga como estelarista. Piero Hincapié es el primer ecuatoriano que gana dos de las grandes ligas de Europa.

Ofertas no le faltaban al central ecuatoriano, ya había rumores de un posible traspaso al Galatasaray de Turquía y al Chelsea de la Premier League. Ambos clubes dispuestos a pagar más de 50 millones.

Los números de Piero Hincapié en Arsenal

Con la camiseta de Arsenal, Piero Hincapié ha jugado ya 38 partidos en esta temporada. Ha marcado 1 gol y dado 2 asistencias. Lleva en cancha más de 2.500 minutos. Además, el ex jugador de IDV registra un valor de mercado de 50 millones de euros.

Arsenal celebró la Premier League.

Publicidad

En resumen