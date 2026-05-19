Tras 22 años de espera: así celebraron los jugadores de Arsenal el título de la Premier League

La emotiva celebración de los jugadores de Arsenal después de conseguir el campeonato de la Premier League.

Arsenal se coronó campeón de la Premier League después de que finalmente Manchester City acabara empatando con Bournemouth. El equipo del Norte de Londres vuelve a lo más alto de Inglaterra, tras 22 años de espera, y los jugadores dejaron una gran celebración.

Para poner fin a todas las especulaciones, todos los jugadores de Arsenal se habían reunido a ver el partido del Manchester City y cuando el encuentro terminó empatado, los jugadores rompieron a gritar, abrazarse, celebrar y algunos hasta casi llorar.

En redes sociales rápidamente se hizo viral el video de la celebración de los jugadores de Arsenal. Esta camada de futbolistas termina con una larga espera y recupera la Premier que no ganaban desde aquel equipo de ‘Los Invencibles’ con Wenger y Henry.

Los futbolistas también cantaron el famoso “Campeones, campeones”. Un canto que pueden repetir en el lapso de 11 días cuando los ‘cañoneros’ jueguen la final de la Champions League contra PSG.

The moment the Arsenal squad found out they were CHAMPIONS! 🏆🙌 pic.twitter.com/nVvwxzAanJ — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 19, 2026

¿Cuántos millones ganó Arsenal por llevarse la Premier League?

Solo por ser campeones de la Premier League, el Arsenal se embolsó 65 millones de euros, pero este premio incrementa a casi 240 millones por los pagos de los derechos de televisión.

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Los máximos campeones de la Premier League

Con este nuevo título de Arsenal, así quedó el podio de los campeones de la Premier League:

Manchester United: 20 títulos

Liverpool: 20 títulos

Arsenal: 14 títulos

Encuesta¿Arsenal podrá repetir el campeonato en 2026/2027? ¿Arsenal podrá repetir el campeonato en 2026/2027? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: