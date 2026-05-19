Así quedó la tabla de posiciones del grupo D en la Copa Libertadores, tras el empate de Boca contra Cruzeiro.

Este martes 19 de mayo de 2025 se jugó el primer partido de la fecha 5 del grupo D en la Copa Libertadores. Boca recibió a Cruzeiro en un partido muy polémico, donde los argentinos se adelantaron en el marcador, pero se lo empataron en el segundo tiempo.

Este empate termina perjudicando a ambos equipos y abriendo una pequeña ventana para Barcelona SC y dándole una oportunidad de oro a Católica. Si los ecuatorianos ganan se meten en la pelea, pero si los chilenos suman de a 3 pasan a depender de ellos mismos en las últimas fechas.

La tabla de posiciones del grupo D

Así quedó la tabla de posiciones del grupo D en la Copa Libertadores:

Club PJ V E D GF GC DG Pts Cruzeiro 5 2 2 1 4 3 1 8 Boca Juniors 5 2 1 2 6 4 2 7 U. Católica 4 2 1 1 5 4 1 7 Barcelona SC 4 1 0 3 2 6 -4 3

¿Cuándo juega Barcelona SC contra Católica?

Barcelona SC tendrá que visitar Chile para jugar contra Católica el próximo jueves, 21 de mayo de 2026. Ese encuentro comenzará desde las 19H30 (EC)/ 21H30 (CHI). Es un partido clave para definir el futuro de este grupo y tener una última fecha de infarto.

El tercero del grupo va a Copa Sudamericana

Tan apretado podría quedar el grupo que aún no se determinaría qué equipo, podría caer a Copa Sudamericana. Al menos, el que quede tercero en esta zona clasificará a jugar ese torneo.