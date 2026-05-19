James Rodríguez fue ofrecido a equipo de Copa Libertadores

El volante colombiano James Rodríguez fue ofrecido a uno de los importantes equipos de Sudamérica, en medio de su salida del Minnesota.

James Rodríguez es oficialmente jugador libre tras dejar el Minnesota United y ahora revelan que el volante colombiano fue ofrecido a otro club de Sudamérica. Desde el vecino país rechazaron fichar al ex Real Madrid, Bayern Múnich entre otros.

Barcelona SC de Ecuador recibió la carpeta de James Rodríguez para una posible contratación, las negociaciones avanzaron a tal punto que hasta hubo cruce de documentos.

Al final no se dio y el volante colombiano estuvo varias semanas sin equipo antes de recalar en la Major League Soccer. El club ecuatoriano decidió no arriesgar en una operación alta por un jugador que venía de meses de inactividad.

James Rodríguez apunta a los 26 convocados de la Selección de Colombia para el Mundial y luego de eso buscará equipo. James descartó el retiro profesional y buscará un millonario contrato.

Equipos de México, Estados Unidos y Brasil lo sondearon y probablemente le encuentren nuevo club en esas ligas. Su salario está cerca de los cinco millones de dolares al año.

Todas las estadísticas de James Rodríguez en el Minnesota

En todo este primer semestre, James Rodríguez ha jugado un total de 7 partidos entre todas las competencias. Marcando 0 goles y apenas dando 2 asistencias. El ex jugador de Real Madrid apenas lleva en cancha 210 minutos y solo tuvo una titularidad.

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James Rodríguez – Selección Colombia.

En resumen