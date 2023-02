En las últimas horas los usuarios de las redes sociales despidieron a Hilda Siverio, la influencer de TikTok que se encontraba luchando desde el 2014 contra el cáncer de mama. En Bolavip te contamos cómo llegó a acumular más de 1.5 millones de seguidores en la reconocida plataforma de videos.

+Quién era Hilda Siverio, la influencer de TikTok que falleció a los 52 años

La influencer canaria, que luchó nueve años contra el cáncer de mama, tomó una gran popularidad en TikTok por su actitud positiva ante la enfermedad. En sus videos contaba cómo afrontar de la mejor manera un diagnóstico terminal, logrando acompañar y motivar a muchas personas que viven una situación similar.

"Un poquito más" y "Qué bonita es la vida" eran los hashtag que solía utilizar Hilda en todas sus publicaciones. Aunque tenía una gran cantidad de seguidores en todas las redes sociales, era conocida por sus videos en TikTok. Allí acumuló más de 1.5 millones de seguidores y miles de reproducciones.

José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, fue quien anunció su muerte con un mensaje en su cuenta personal de Facebook: "Otra triste noticia. Hilda Siverio, una luchadora infatigable, un ejemplo de vida ante la adversidad nos deja hoy. Una alegría que se apaga en nuestro día a día, pero que quiero que quede en la memoria colectiva. Nadie como ella para enseñarnos a vivir y seguir con una actitud positiva pese a todo. Nos quedamos con tu sonrisa. Hasta siempre, amiga".

+Hilda Siverio: "No recuerden cómo me voy, recuerden cómo he vivido"