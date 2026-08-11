Kevin Quevedo decide de forma radical después de no ser considerado en el Alianza Lima de Pablo Guede

Alianza Lima sabe la decisión de Kevin Quevedo. Después de no jugar un solo minuto, en el Torneo Clausura. Por decisión clara de Pablo Guede.

Kevin Quevedo ha tomado una determinación tajante respecto a su carrera futbolística tras confirmar que no encaja en los planes tácticos de Pablo Guede. El extremo de 29 años busca desvincularse de Alianza Lima para recuperar el protagonismo que perdió durante la presente temporada.

Publicidad

La inactividad del atacante se ha acentuado en la segunda mitad del año. Quevedo no ha sumado minutos en el Torneo Clausura ni en la Copa de la Liga, quedando fuera de la consideración principal del cuerpo técnico blanquiazul.

Kevin Quevedo regresó a Alianza Lima la temporada 2024. (Foto: X).

Sin rodaje dentro de Alianza Lima

El último registro oficial del delantero con la camiseta íntima se remonta al mes de mayo. En aquel encuentro disputado en Matute frente a Sporting Cristal, ingresó sobre el final y jugó apenas 14 minutos.

Publicidad

Desde aquel compromiso, la participación del jugador ha sido nula en el primer equipo. La falta de continuidad motivó al futbolista a evaluar un cambio de aire antes del cierre del periodo de pases.

El mercado extranjero como prioridad

Frente a esta coyuntura, la consigna del entorno del jugador es clara: encontrar una alternativa en el exterior. Quevedo apunta a enrolarse a una liga extranjera que le garantice minutos y roce competitivo en esta etapa de su carrera.

Por el lado de Alianza Lima, la postura institucional también inclina la balanza hacia afuera. En la dirigencia no contemplan transferir o ceder al atacante a un rival directo de la Liga 1.

Publicidad

La traba del presupuesto en la Liga 1

A la decisión del club se suma el factor económico. El salario que percibe el delantero en tienda victoriana excede el presupuesto de la mayoría de las instituciones del fútbol peruano.

Esta brecha salarial dificulta cualquier préstamo o traspaso dentro del medio local. De esta manera, las opciones de permanecer en el campeonato peruano quedan prácticamente descartadas.

Publicidad

Kevin Quevedo fue clave la temporada pasada en Alianza Lima. (Foto: X).

Negociaciones en marcha para su salida

De acuerdo con la información revelada por el periodista José Varela en el programa Modo Fútbol, la búsqueda de un nuevo equipo fuera del Perú ya se encuentra activa.

El jugador entiende que mantenerse sin competir afecta severamente su valor y rendimiento deportivo. Con ello, su ciclo en La Victoria parece haber entrado en su recta final a la espera de concretar una oferta formal del extranjero.

Publicidad

DATOS CLAVE