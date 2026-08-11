Alianza Lima y Sporting Cristal lo querían como refuerzo: ahora terminará jugando en la Liga 2

Este futbolista casi terminó siendo, refuerzo de Alianza Lima y Sporting Cristal. Pero ahora, pasará a ser fichaje de un equipo de la Liga 2.

Carlos López estuvo en la mira de las instituciones más influyentes del país tras deslumbrar en el torneo local. Hoy, su rumbo en el mercado de pases peruano toma una dirección completamente inesperada que lo aleja del reflector principal.

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El periodista Ernesto Jerónimo Macedo León dio a conocer en Twitter que la Universidad San Martín busca cerrar la cesión a préstamo del atacante cafetero-peruano hasta fin de año. La operación busca potenciar al conjunto ‘Santo’ en la búsqueda del retorno a la división de honor.

Carlos López estaría saliendo de Sport Boys. (Foto: X).

Su rendimiento enorme dentro de Los Chankas

Para entender por qué los clubes con mayor convocatoria del Perú pelearon por su incorporación, hay que repasar sus números. López fue la gran figura en el ascenso de Los Chankas a la primera división y revalidó su nivel en la máxima categoría registrando 10 goles y 10 asistencias en una sola temporada.

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Su desequilibrio individual, potencia por bandas y eficacia en la pelota parada lo convirtieron en uno de los extremos más decisivos del medio local. Esos argumentos llevaron a Alianza Lima a entablar gestiones directas y a Sporting Cristal a mantenerlo en carpeta como prioridad ofensiva.

Su situación contractual con Sport Boys

Pese al gran interés de los grandes de la capital, el futbolista firmó un contrato de larga duración con Sport Boys hasta finales de 2027. Sin embargo, su estadía en el Callao no se consolidó según las expectativas trazadas inicialmente.

Frente a este contexto, la directiva rosada evalúa cederlo temporalmente para que sume minutos de competencia. Las conversaciones con el equipo universitario avanzan para concretar la salida del atacante en calidad de cedido.

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Un cambio radical de presente deportivo

El contraste de su actualidad genera sorpresa en el ámbito deportivo. En cuestión de meses, el futbolista pasó de figurar en el radar de los vigentes aspirantes al título a pelear en la segunda división del balompié nacional.

Carlos López asumirá el reto de liderar el proyecto albo en el torneo de ascenso. Su objetivo será recuperar la regularidad sobre el campo y revalidar las credenciales que lo catapultaron como una de las piezas más cotizadas del mercado.

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